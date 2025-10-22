शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
Nayanthara Diwali Pics: साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने सोशल मीडिया पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग त्योहार मनाया था.
बॉलीवुड से साउथ तक के तमाम सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की हैं. वहीँ शाहरुख खान की जवान से बॉलीवुड में डेब्यू कर धमाल मचाने वाली साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने भी अब अपने इंस्टा अकाउंट पर फैंस के लिए अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं. खास बात ये है कि त्योहार की खुशियों में एक्ट्रेस और उनके परिवार के साथ चिरंजीवी भी शामिल हुए थे.
नयनतारा ने परिवार के संग मनाई दिवाली
बता दें कि नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं. फोटो में एक्ट्रेस ग्रीन कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं उनके पति विग्नेश ने भी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ जबकि उनके दोनों बेटे साउथ की ट्रेडिशनल ड्रेस धोती-कुर्ते में जंच रहे हैं. इस दौरान नयनतारा अपने पति विग्नेश शिवन और दोनों जुड़वा बच्चों के साथ पोज़ देती नज़र आ रही हैं. खास बात ये है कि एक्ट्रेस की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों में चिरंजीवी भी नज़र आ रहे हैं.”
चिरंजीवी ने भी शेयर की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें
चिरंजीवी ने भी वेंकटेश दग्गुबाती, नागार्जुन अक्किनेनी और नयनतारा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की दिल को छू लेने वाली तस्वीरें शेयर की हैं, ये तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं. दरअसल इनमें सितारों के बीच यूनिटी और खुशी साफ़ दिखाई दे रही है. ये सितारे रोशनी के त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आए थे.
चिरंजीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "अपने प्यारे दोस्तों, नागार्जुन,वेंकटेश दग्गुबाती और मेरी को-स्टार नयनतारा और हमारे परिवारों के साथ रोशनी का त्योहार मनाकर बहुत खुश हूं, ऐसे पल दिल को खुशी से भर देते हैं और हमें उस प्यार, हंसी और एकजुटता की याद दिलाते हैं जो ज़िंदगी को सचमुच रोशन बनाती है."
नयनतारा वर्कफ्रंट
नयनतारा के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री को आखिरी बार स्पोर्ट्स थ्रिलर फिल्म 'टेस्ट' में देखा गया था, जिसमें उनके साथ आर माधवन और सिद्धार्थ मुख्य भूमिका में थे. एस शशिकांत द्वारा निर्देशित यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और इसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, इसके बाद, वह साउथ स्टार यश की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल ऑफ़ ग्रोन-अप्स' में नज़र आएंगी, जो अगले साल मार्च में बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी. इस फिल्म में हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी मुख्य भूमिका में हैं.
इसके अलावा, उनके पास 'डियर स्टूडेंट्स', 'मन्नांगट्टी सिंस 1960' और 'मन शंकर वर प्रसाद गरु' जैसी फिल्में भी हैं.
