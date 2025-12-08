हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर आएगा 10 नई फिल्मों- सीरीज का तूफान, पूरे वीक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट

OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर आएगा 10 नई फिल्मों- सीरीज का तूफान, पूरे वीक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट

OTT Release This Week 8th to 14th December: इस हफ्ते भी ओटीटी पर एक से बढ़कर एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है तो आपके पूरे हफ्ते को एक्साइटिंग बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Dec 2025 02:44 PM (IST)
दिसंबर 2025 के दूसरे हफ़्ते में ओटीटी पर रिलीज़ होने वाली नई फ़िल्मों और सीरीज की लिस्ट आ गई है. इस बार अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज आपको एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं. इनमें  डॉक्यूमेंट्री, द एंड ऑफ़ एन एरा से लेकर कुणाल खेमू की सिंगल पापा तक बहुत कुछ शामिल हैं. तो चलिए 8 से 14 दिसंबर, 2025 के बीच इस हफ़्ते रिलीज़ होने वाली टॉप ओटीटी फ़िल्में और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आपकी वॉचलिस्ट में ज़रूर होना चाहिए.

'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब'
'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' एक कश्मीरी हिंदू पंडित और एक कश्मीरी मुस्लिम की सच्ची कहानियों पर आधारित है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर का पहला क्लब - रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब - बनाया था. इसमें मानव कौल, मोहम्मद जीशान अय्यूब, मार्क बेनिंगटन, अभिशांत राणा और अन्य कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इसका प्रीमियर 9 दिसंबर को सोनी लिव पर होगा.

‘पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन्स 2’
‘पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन्स’ का दूसरा सीज़न 10 दिसंबर, 2025 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा. यह शो रिक रिओर्डन की इसी नाम की बुक सीरीज पर बेस्ड है. शो का दूसरा चैप्टर द सी ऑफ़ मॉन्स्टर्स पर आधारित है.

‘सुपरमैन’
डीसी कॉमिक्स की क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्म सुपरमैन, में डेविड कोरेंसवेट, निकोलस हॉल्ट और रेचल ब्रोसनाहन मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर 11 दिसंबर से होगा. इस फिल्म में, सुपरमैन को टेक अरबपति लेक्स लूथर (निकोलस हॉल्ट) द्वारा शुरू किए गए एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

 

'द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली'
फ़रीदा जलाल और शीबा चड्ढा की कॉमेडी ड्रामा, "द ग्रेट शमशुद्दीन फ़ैमिली", अनुषा रिज़वी द्वारा निर्देशित है, जो अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहली फ़िल्म "पीपली लाइव" के 14 साल बाद वापसी कर रही हैं, यह फ़िल्म बानी अहमद (कृतिका कामरा) की कहानी है, जो एक ज़रूरी आवेदन को 12 घंटे के अंदर पूरा करने के लिए समय से भागती है. इसे 11 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा’
टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा छह भागों वाली एक डॉक्यूसीरीज़ है जो ग्लोबल पॉप आइकन, टेलर स्विफ्ट के ग्लैमरस और बहुचर्चित (मंच पर और मंच के बाहर) जीवन की एक इंटीमेट झलक पेश करती है, यह सीरीज़ उनके रिकॉर्ड तोड़ टूर के दौरान मंच के पीछे एक्टिविटीज पर बेस्ड है. इसे 11 दिसंबर से जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

मैन वर्सेस बेबी
नेटफ्लिक्स की नई कॉमेडी सीरीज़ "मैन वर्सेस बेबी" में रोवन एटकिंसन के किरदार ट्रेवर बिंगले की वापसी हो रही है. ट्रेवर एक आलीशान पेंटहाउस में एक शांत क्रिसमस हाउस-सिटिंग की प्लानिंग कर रहा है लेकिन जब उसे एक छोड़े गए बच्चे की देखभाल का काम सौंपा जाता है, तो चीज़ें एक अजीब मोड़ ले लेती हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

सिंगल पापा
शशांक खेतान द्वारा निर्देशित, इस कॉमेडी ड्रामा में कुणाल खेमू ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें मनोज पाहवा, नेहा धूपिया और प्राजक्ता कोली भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज़ गौरव गहलोत नाम के एक गैर-ज़िम्मेदार युवक की कहानी है, जो एक बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार को चौंका देता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर से देख सकते हैं

'वेक अप डेड मैन - ए नाइव्स आउट मिस्ट्री'
नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई मिस्ट्री थ्रिलर "वेक अप डेड मैन - अ नाइव्स आउट मिस्ट्री" जल्द ही नेटफ्लिक्स पर ओटीटी पर 12 दिसंबर को डेब्यू करेग. यह ग्लास अनियन (2022) का एक स्टैंडअलोन सीक्वल और नाइव्स आउट फिल्म सीरीज़ की तीसरी किस्त है. डैनियल क्रेग इसमें मास्टर जासूस बेनोइट ब्लैंक की भूमिका में फिर से नज़र आएंगे.

‘टेल मी सॉफ्टी’
स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा "टेल मी सॉफ्टी" मर्सिडीज़ रॉन द्वारा लिखित बेस्टसेलिंग "टेल मी" ट्रिलॉजी की इसी नाम की पहली किताब पर आधारित है. इस फिल्म में सेलिया फ्रीजेरो, पेट्रीसिया विको, आंद्रेस वेलेंकोसो, ईव रयान और फर्नांडो नागोर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन डेनिस रोविरा ने किया है और इसे जैमे वाका ने लिखा है, जो इससे पहले हिट सीरीज़ "एलीट" में काम कर चुके हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 12 दिसंबर से देख सकते हैं.

साली मोहब्बत
राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा और अनुराग कश्यप स्टारर इस थ्रिलर ड्रामा का निर्देशन टिस्का चोपड़ा ने किया है, जो उनकी पहली फीचर निर्देशन फिल्म है. यह फिल्म एक छोटे शहर की हाउसवाइफ स्मिता की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी एक मनोवैज्ञानिक दुविधा में उलझने के बाद उथल-पुथल हो जाती है. यह फिल्म विश्वासघात, नैतिकता और विश्वास जैसी थीम पर बेस्ड है. इसे जी2 पर 12 दिसंबर से देखा जा सकता है.

 

Published at : 08 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Embed widget