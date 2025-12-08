Dhurandhar Records: ‘धुरंधर’ के कहर से कांपा बॉक्स ऑफिस, रणवीर सिंह की फिल्म ने तीन दिन में बना डालें ये 7 बड़े रिकॉर्ड
Dhurandhar Records: रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है. इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिन में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. रणवीर सिंह और आदित्य धर की ये स्पाई एक्शन थ्रिलर उम्मीदों से बढ़कर परफॉर्म कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के तीन दिनों में बमफाड़ कमाई करने के साथ इसने तमाम रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के तीन दिन में कितने रिकॉर्ड बनाए हैं.
‘धुरंधर’ ने तीन दिनों में कितना किया कलेक्शन
‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर बुलेट से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है. इस फिल्म की शुरुआत काफ धमाकेदार हुई थी और फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने 28 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 32 करोड़ कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने तीसरे दिन यानी संडे को भारत में 43 करोड़ की कमाई की. इसी के साथ इसकी तीन दिनों की कुल कलेक्शन 103 करोड़ रुपये हो गया. तीन दिन में 100 करोड़ी बनने वाली इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी बना लिए,
‘धुरंधर’ ने कौन-कौन से बनाए रिकॉर्ड
- ‘धुरंधर’ साल 2025 में ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. इसने तीसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड हासिल करने के मामले में थामा (103.50 करोड़), हाउसफुल 5 (91.83 करोड़) और कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। यह केवल छावा (121.43 करोड़) और वॉर 2 (179.25 करोड़) से पीछे है.
- सिर्फ़ 3 दिनों में, 103 करोड़ कमाकर ये फिल्म रणवीर की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की 83 (102 करोड़) की घरेलू कमाई को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
- 43 करोड़ के कलेक्शन के साथ, आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म ने 2025 की सभी बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले रविवार को दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है. पहले नंबर पप विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' है, जिसने अपने तीसरे दिन 49.03 करोड़ कमाए थे.
- इस फिल्म ने संडे को 43 करोड़ के कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह के करियर का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.
- धुरंधर ने वर्ल्डवाइड तीन दिनों में 160.15 करोड़ का कलेक्शन कर बागी 3 के 137 करोड़, विक्रम वेधा के 135 करो और सनी देओल की जाट के 110 करोड़ के कलेक्शन को मात दे दी है.
- धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है.
- धुरंधर 100 करोड़ के क्लब में सबसे तेज एंट्री लेने वाली 21वीं बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है.
