‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. रणवीर सिंह और आदित्य धर की ये स्पाई एक्शन थ्रिलर उम्मीदों से बढ़कर परफॉर्म कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के तीन दिनों में बमफाड़ कमाई करने के साथ इसने तमाम रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के तीन दिन में कितने रिकॉर्ड बनाए हैं.

‘धुरंधर’ ने तीन दिनों में कितना किया कलेक्शन

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर बुलेट से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है. इस फिल्म की शुरुआत काफ धमाकेदार हुई थी और फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने 28 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 32 करोड़ कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने तीसरे दिन यानी संडे को भारत में 43 करोड़ की कमाई की. इसी के साथ इसकी तीन दिनों की कुल कलेक्शन 103 करोड़ रुपये हो गया. तीन दिन में 100 करोड़ी बनने वाली इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी बना लिए,

‘धुरंधर’ ने कौन-कौन से बनाए रिकॉर्ड