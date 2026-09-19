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भारत से ऑस्कर 2027 के लिए चुनी गई 'गोंधल' क्या OTT पर है अवेलेबल? यहां हैं सारी डिटेल्स

मराठी फिल्म 'गोंधल को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री अनआउंस किया गया है. इसके बाद से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल बै?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 12:39 PM (IST)
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मराठी फ़िल्म 'गोंधल' को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स या ऑस्कर 2027 में 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फील्म' कैटेगरी के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया है. संतोष दवखर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 'फिल्म फेडरेशन ऑफ़ इंडिया' ने 33 सबमिशन में से चुना है. इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद से ही ये फिल्म खूब चर्चा में हैं वहीं अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहां अवेलेबल है? चलिए यहां हम आपको बताते हैं.

क्या 'गोंधल' OTT पर मौजूद है?
बता दें कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए चुनी गई, 'गोंधल' किसी भी बड़े ओटटी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध नहीं है. यहां तक कि ये फिल्म फिलहाल ऑनलाइन रेंट पर लेने या खरीदने के लिए भी अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब है कि ये फिल्म अभी ऑनलाइन रिलीज नहीं हुई है.

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'गोंधल' नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बावजूद, यह अभी तक किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं हुई है. 'स्क्रॉल' की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री के तौर पर चुने जाने के बाद, 'गोंधल' को अब भारत में फिर से रिलीज किया जाएगा. हालांकि, इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात

'गोंधल' के बारे में
संतोष दवखर द्वारा निर्देशित और लिखित, 'गोंधल' एक साइकोलॉजिकल और कल्चरल थ्रिलर फिल्म है, जो महाराष्ट्र की पारंपरिक 'गोंधल' रस्म पर बेस्ड है. फिल्म की कहानी सुमन नाम की एक नई-नवेली दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी शादी के जश्न के दौरान एक दुखद मोड़ लेती है. यह कहानी इंसानी मन की गहरी और अंधेरी भावनाओं को समझने के लिए इस रस्म और इसके सांस्कृतिक महत्व का इस्तेमाल करती है.

'गोंधल' स्टार कास्ट और बॉक्स ऑफिस
'गोंधल' में किशोर कदम ने भिवाबा, इशिता देशमुख ने सुमन, योगेश सोहोनी ने आनंद और निषाद भोईर ने सर्जेराव का किरदार निभाया है. 'गोंधल' फिल्म से संतोष दवाखर ने बतौर डायरेक्टर फीचर फिल्म की दुनिया में डेब्यू किया था. सिनेमाघरों में 'गोंधल' का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और ट्रेड रिपोर्ट्स में इसके परफॉर्मेंस को कमजोर बताया गया.

30 फिल्मों को मात देकर  बनी भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की ओर से आधिकारिक ऑस्कर एंट्री के लिए 30 से ज्यादा दावेदारों में से 'गोंधल' को चुना. शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों में 'धुरंधर', 'बॉर्डर 2', 'हनुमान अंश', 'हक', 'इक्कीस' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्में शामिल थीं. फिल्ममेकर पी. शेषद्रि की अध्यक्षता वाली जूरी ने मेजोरिटी से 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 'गोंधल' को चुना. 

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को भी नंबर 1 रही 'हनुमान अंश', बुरी तरह पिटी 'दायरा' और 'वाइब', जानें- मिर्जापुर का हाल

Published at : 19 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Gondhal Oscar 2027
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