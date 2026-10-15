अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच बदलते रिश्ते, तीखी बहस और गेम में आगे बढ़ने की रणनीतियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. वहीं, हर नए एपिसोड के साथ शो का मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 20 में दर्शकों को जमकर हंगामा देखने को मिला. शो में अल्टीमेट रूलर टास्क काफी दिलचस्प रहा. अल्टीमेट रूलर बनने के लिए स्वरा भास्कर और निहारिका तिवारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. इस टास्क में स्वरा की तरफ से मनीष कश्यप और उनकी टीम ने हिस्सा लिया, जबकि निहारिका तिवारी की तरफ से सारा गुरपाल और उनकी टीम ने मुकाबला किया.

निहारिका तिवारी बनीं अल्टीमेट रूलर, सारा गुरपाल का हुआ राइज

सारा गुरपाल और उनकी टीम ने अल्टीमेट रूलर टास्क जीत लिया, जिसके बाद निहारिका तिवारी इस हफ्ते की अल्टीमेट रूलर बन गईं. इसी के साथ सारा गुरपाल का भी राइज हुआ और वो वर्कर्स से रूलर्स बनकर पेंटहाउस में पहुंच गईं. वहीं, स्वरा भास्कर की टीम को हार का सामना करना पड़ा और मनीष कश्यप को बेसमेंट में ही रहना पड़ा.

क्या शहजाद पूनावाला ने इरिना रुडाकोवा को दी धमकी?

'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला और इरिना रुडाकोवा के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. इरिना ने शहजाद पर राजनीतिक धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो भड़क उठे. शहजाद ने मेकर्स से कहा कि इस तरह के आरोपों से उनकी छवि खराब हो सकती है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो शो छोड़ना चाहते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने अपना बैग भी पैक कर लिया था. हालांकि, मेकर्स से बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया.

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ डबल एविक्शन

'राइज एंड फॉल 2' में पूरा माहौल तब बदल गया, जब शो में डबल एविक्शन हुआ. इसके लिए सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया. दर्शकों के वोटों के आधार पर प्रियंका चाहर चौधरी और गौतम गुलाटी सुरक्षित हो गए, जबकि राज ग्रोवर, काजल राघवानी और कायरा अनु डेंजर जोन में पहुंच गए.

कायरा अनु और राज ग्रोवर हुए शो से बाहर

इसके बाद रूलर्स को इन कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को वोट देने के लिए कहा गया. राज ग्रोवर के पक्ष में किसी ने वोट नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. वहीं, काजल राघवानी और कायरा अनु में से रूलर्स ने काजल को बचा लिया. इस तरह डबल एविक्शन के चलते कायरा अनु को भी शो से बाहर होना पड़ा.