Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में डबल एविक्शन, निहारिका तिवारी बनीं अल्टीमेट रूलर, सारा गुरपाल का हुआ राइज

'राइज एंड फॉल 2' में डबल एविक्शन, निहारिका तिवारी बनीं अल्टीमेट रूलर, सारा गुरपाल का हुआ राइज

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 20 में अल्टीमेट रूलर टास्क से लेकर डबल एविक्शन तक जमकर ड्रामा देखने को मिला. वहीं, शहजाद पूनावाला और इरिना रुडाकोवा के बीच तीखी बहस ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच बदलते रिश्ते, तीखी बहस और गेम में आगे बढ़ने की रणनीतियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. वहीं, हर नए एपिसोड के साथ शो का मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 20 में दर्शकों को जमकर हंगामा देखने को मिला. शो में अल्टीमेट रूलर टास्क काफी दिलचस्प रहा. अल्टीमेट रूलर बनने के लिए स्वरा भास्कर और निहारिका तिवारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. इस टास्क में स्वरा की तरफ से मनीष कश्यप और उनकी टीम ने हिस्सा लिया, जबकि निहारिका तिवारी की तरफ से सारा गुरपाल और उनकी टीम ने मुकाबला किया.

निहारिका तिवारी बनीं अल्टीमेट रूलर, सारा गुरपाल का हुआ राइज

सारा गुरपाल और उनकी टीम ने अल्टीमेट रूलर टास्क जीत लिया, जिसके बाद निहारिका तिवारी इस हफ्ते की अल्टीमेट रूलर बन गईं. इसी के साथ सारा गुरपाल का भी राइज हुआ और वो वर्कर्स से रूलर्स बनकर पेंटहाउस में पहुंच गईं. वहीं, स्वरा भास्कर की टीम को हार का सामना करना पड़ा और मनीष कश्यप को बेसमेंट में ही रहना पड़ा.

क्या शहजाद पूनावाला ने इरिना रुडाकोवा को दी धमकी?

'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला और इरिना रुडाकोवा के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली. इरिना ने शहजाद पर राजनीतिक धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो भड़क उठे. शहजाद ने मेकर्स से कहा कि इस तरह के आरोपों से उनकी छवि खराब हो सकती है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो शो छोड़ना चाहते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने अपना बैग भी पैक कर लिया था. हालांकि, मेकर्स से बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया.

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ डबल एविक्शन

'राइज एंड फॉल 2' में पूरा माहौल तब बदल गया, जब शो में डबल एविक्शन हुआ. इसके लिए सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया. दर्शकों के वोटों के आधार पर प्रियंका चाहर चौधरी और गौतम गुलाटी सुरक्षित हो गए, जबकि राज ग्रोवर, काजल राघवानी और कायरा अनु डेंजर जोन में पहुंच गए.

कायरा अनु और राज ग्रोवर हुए शो से बाहर

इसके बाद रूलर्स को इन कंटेस्टेंट्स में से किसी एक को वोट देने के लिए कहा गया. राज ग्रोवर के पक्ष में किसी ने वोट नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. वहीं, काजल राघवानी और कायरा अनु में से रूलर्स ने काजल को बचा लिया. इस तरह डबल एविक्शन के चलते कायरा अनु को भी शो से बाहर होना पड़ा. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Jailer 2 OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी रजनीकांत की 'जेलर 2'? आ गई सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी रजनीकांत की 'जेलर 2'? जानें- सारी डिटेल्स
ओटीटी
'घूसखोर पंडित' का बदला गया टाइटल, ट्रेलर भी हुआ रिलीज, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म
'घूसखोर पंडित' का बदला गया टाइटल, ट्रेलर भी हुआ रिलीज, जानें ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म
ओटीटी
KWK S9: 'धुरंधर' में रणवीर या 'एनिमल' में रणबीर, कौन लगा बेहतर? सलमान खान ने दिया ये जवाब
'धुरंधर' में रणवीर या 'एनिमल' में रणबीर, कौन लगा बेहतर? सलमान ने दिया ये जवाब
ओटीटी
‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल!' बिहार के निशांत मुक्ता ने इंटरनेट पर काटा गदर, नेहा कक्कड़ भी हुईं फैन
‘UP वाली लइकी से प्यार हो गइल' गाने वाले निशांत ने काटा गदर, नेहा कक्कड़ भी हुईं फैन
Advertisement

वीडियोज

VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरी, 28 बच्चों की मौत
पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरी, 28 बच्चों की मौत
दिल्ली NCR
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
ऑटो
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget