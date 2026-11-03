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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे

नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे

नवंबर के महीने में ओटीटी पर साउथ फिल्मों का धमाका होने जा रहा है. आइए जानते हैं नवंबर में कौन-कौनसी साउथ फिल्में रिलीज होंगी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए नवंबर का महीना बेहद शानदार होने वाला है. इस महीने में ओटीटी पर कई साउथ फिल्म रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में विजय देवरकोंडा की 'राणाबाली' है. वहीं दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' भी है. आइए जानते हैं फिल्मों को कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे.

'राणाबाली'
ये फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया. फिल्म ने दुनियाभर में 80 करोड़ के आसपास कमाई कर ली. फिल्म अब ओटीटी पर धमाल करने के लिए तैयार है. फिल्म 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. 

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फिल्म में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लीड रोल में हैं. इनके अलावा फिल्म में अर्नोल्ड वोस्लू, ईश्वरी राव, लाल, विनोद सागर, मधु नंदन और किशोर कुमार पोलिमेरा अहम रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल ने दिया है. 

इस फिल्म में रश्मिका और विजय तीसरी बार साथ दिखे हैं. इससे पहले दोनों गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में नजर आए थे. 

पर्सनल लाइफ में रश्मिका और विजय ने फरवरी 2026 में शादी की.

'आई एम गेम'
फिल्म में दुलकर सलमान लीड रोल में हैं. फिल्म 3 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म 6 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं.

फिल्म में दुलकर सलमान Dan John के रोल में होंगे.

 
 
 
 
 
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'मीसाया मुरुक्कू 2'
ये फिल्म 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को Hiphop Tamizha Adhi ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को आप सोनी लिव पर देख पाएंगे. फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म को आप ओरिजनल तमिल वर्जन के साथ तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देख पाएंगे. 

फिल्म में हिपहॉप तमिझा आदि, केतिका शर्मा, चैत्रा जे. आचार, राम्या रंगनाथन, योगी बाबू और करुणास जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

बता दें कि रजनीकांत की 'जेलर 2' और 'दायरा' को लेकर खबरें हैं कि दोनों फिल्मों नवंबर में ही ओटीटी पर रिलीज होंगी. 'जेलर 2' 12 नवंबर को अमेजन प्राइम पर और 'दायरा' 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. हालांकि, ऑफिशियली दोनों फिल्मों को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 08:26 PM (IST)
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