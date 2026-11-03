अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी तेज होता जा रहा है. शहजाद पूनावाला इस शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं. इसी के साथ वो आखिरी हफ्ते के अल्टीमेट रूलर भी बन गए हैं. उनके फाइनलिस्ट बनने के बाद पेंटहाउस और बेसमेंट का पूरा माहौल बदल गया है.

एपिसोड 39 में देखने को मिले कई ट्विस्ट

शो में दोस्ती, दुश्मनी और बदलते समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस होती है, तो कभी पुराने दोस्त ही एक-दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं. वहीं, हर नए टास्क के साथ शो में नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है. आइए जानते हैं कि 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 39 में क्या-क्या खास हुआ.

मनीष कश्यप और सोनम मलिक बने वर्कर्स

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को खूब हंगामा देखने को मिला. शो में रूलर्स को एक स्पेशल पावर दी गई, जिसके तहत उन्हें आपसी सहमति से दो रूलर्स को फॉल करना था. इस फैसले के बाद मनीष कश्यप और सोनम मलिक का फॉल हुआ. इसके साथ ही दोनों रूलर्स से वर्कर्स बन गए और उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ा.

शहजाद पूनावाला के फैसले से नाराज हुईं स्वरा भास्कर

शो में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब पहले फाइनलिस्ट और अल्टीमेट रूलर शहजाद पूनावाला को एक खास पावर दी गई. इसके तहत उन्हें किसी एक रूलर को फॉल से बचाना था. शहजाद ने अपने दोस्तों करण पटेल और स्वरा भास्कर को छोड़कर गौतम गुलाटी को बचा लिया. हालांकि, उनके इस फैसले से स्वरा भास्कर नाराज हो गईं. इसके बाद शहजाद और स्वरा के बीच जमकर बहस हुई.

'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट

'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट बाकी रियलिटी शोज से थोड़ा अलग है. इस शो में कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा जाता है- रूलर्स और वर्कर्स. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं, जहां उन्हें आराम और कई सुविधाएं मिलती हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है और उन्हें मुश्किल हालात में काम करना होता है.

शो में टास्क और आपसी फैसलों के जरिए कंटेस्टेंट्स की पोजिशन बदलती रहती है. वर्कर्स के पास रूलर बनने का मौका होता है, वहीं रूलर्स को अपनी जगह बचाने के लिए लगातार खेलना पड़ता है. आखिर में कंटेस्टेंट्स को फिनाले तक पहुंचने और शो की ट्रॉफी जीतने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देनी होती है.