ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द वन' से 'हैवान' तक, दिवाली वीक में नहीं कम होगा एंटरटेनमेंट, OTT पर रिलीज होंगी 9 धांसू फिल्में

'द वन' से 'हैवान' तक, दिवाली वीक में नहीं कम होगा एंटरटेनमेंट, OTT पर रिलीज होंगी 9 धांसू फिल्में

OTT Releases This Week: एंटरटेनमेंट लिहाज से नवंबर का पहला हफ्ता और दिवाली वीक काफी मजेदार और एंटरटेनिंग होने वाला है, जिसमें साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की भरमार होने वाली है. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 10:17 PM (IST)
Preferred Sources

नवंबर के पहले हफ्ते में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं. फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और लोगों की घूमने की प्लानिंग भी हो चुकी है. ऐसे में अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं और फिल्मों सीरीज के शौकीन हैं तो आपके लिए घर बैठे बड़ी ट्रीट ओटीटी पर ही होने वाली है. दिवाली के मौके पर जहां सिनेमाघरों में 'रामायणम्' जैसी फिल्में आ रही हैं वहीं, ओटीटी पर भी 9 धमाकेदार फिल्में रिलीज होंगी.

ओटीटी पर इस हफ्ते दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर कंटेंट देखने को मिलेगा. इसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स की फिल्में रिलीज होने वाली हैं. माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म भी दस्तक देने वाली है. चलिए बताते हैं इस लिस्ट में शामिल फिल्मों के नाम. 

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
एक्शन से रोमांस और थ्रिलर तक, दिवाली वीकेंड पर घर बैठे ओटीटी पर फ्री में देख डालिए ये 7 धमाकेदार फिल्में
एक्शन-रोमांस से थ्रिलर तक, दिवाली वीकेंड पर घर बैठे फ्री में देखें ये 7 धमाकेदार फिल्में
ओटीटी
के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां
के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां
ओटीटी
Ranabaali OTT Release: विजय-रश्मिका की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!

द वन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की सुपरनेचुरल फिल्म 'द वन' भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इसे प्राइम वीडियो पर 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. हालांकि, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये दिवाली वीक में रिलीज को होगी लेकिन रेंटल फॉर्मेंट में. यानी कि दर्शकों को ओटीटी पर इसे देखने के लिए भी अलग से पैसे चुकाने होंगे. इस फिल्म की कहानी सच्ची कथाओं और मान्यताओं से प्रेरित है.

The Vvaan: Force of the Forrest (2026) - IMDb

हैवान

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी लंबे समय के बाद फिल्म 'हैवान' के जरिए स्क्रीन पर नजर आई थी. इसमें दोनों स्टार्स की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था लेकिन फिल्म कमर्शियली फ्लॉप रही थी. ऐसे में अब ये ओटीटी पर दिवाली वीक में आने वाली है. इसे सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. आपको बता दें कि ये 2016 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है.

Haiwaan (2026) - IMDb
 
आई एम गेम

दुलकर सलमान की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'आई एम गेम' की ओटीटी रिलीज का भी ऐलान कर दिया गया है. इसका निर्देशन नहास हिदायत ने किया है. इसमें एक निडर गैम्बलर की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा. फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

I'm Game (2026) - IMDb

मीसाया मुरुक्कु 2

'मीसाया मुरुक्कु 2' एक तमिल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे सिनेमाघरों में 25 सितंबर, 2026 को रिलीज किया गया था. हिपहॉप तमिझा आधी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मीसाया मुरुक्कु' का सीक्वल है. इसमें हिपहॉप तमिझा आधी, केतिका शर्मा, चैत्रा जे अचार और राम्या रंगनाथन जैसे कलाकारों ने काम किया है. इसकी सोनी लिव पर 6 नवंबर को स्ट्रीमिंग की जाएगी.

Meesaya Murukku 2 (2026) - IMDb

ब्लाइंड गेम

वहीं, अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के शौकीन हैं तो ओटीटी पर अर्जुन रामपाल की फिल्म 'ब्लाइंड गेम' को भी देख सकते हैं. इसे जी5 पर 4 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. ये हिंदी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अर्जुन रामपाल के साथ ही साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि भी लीड रोल में हैं. 

Blind Game - IMDb

दिलवाली-दिवाली

इस लिस्ट में एक फैमिली ड्रामा फिल्म भी है, जिसका नाम 'दिलवाली दिवाली' है. इसमें एक अंश सिक्का नाम के शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो विदेश से लौटता है और अपने मिडिल क्लास पैरेंट्स को एक शानदार घर गिफ्ट करता है. इस सरप्राइज के बाद घर में कई तरह की उलझने पैदा हो जाती हैं. इसमें मिहिर आहूजा, मनोज पाहवा और नीलू कोहली जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म को 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

Dilwali Diwali (2026) - IMDb

नूरू कोडी वानाविल

अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो 'नूरू कोडी वानाविल' को देख सकते हैं. इसमें हरीश कल्याण और सिद्धि इडनानी जैसे कलाकारों ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसमें विनो और फेनी नाम के दो शख्स की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसे जी5 पर 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. 

Nooru Kodi Vaanavil (2026) - IMDb

अनकापल्ली

तेलुगु ड्रामा फिल्म 'अनकापल्ली' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. इसका निर्देशन खगेश तम्मीनेनीने किया है. इसमें विक्रम सहीदेव और संध्या विशिष्ट ने लीड रोल प्ले किया है. ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर 3 नवंबर को रिलीज किया जाएगा.

Anakapalli (2026) - IMDb

बालू एंड गीता

रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'बालू एंड गीता' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. प्रताप कोल्लारेड्डी ने इसका निर्देशन किया है. इसे 5 नवंबर को ईटीवी विन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. इसमें संदीप सरोज, केयूरी शाह और रित्विक जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं.

द वन' से 'हैवान' तक, दिवाली वीक में नहीं कम होगा एंटरटेनमेंट, OTT पर रिलीज होंगी 9 धांसू फिल्में

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
OTT Releases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
एक्शन से रोमांस और थ्रिलर तक, दिवाली वीकेंड पर घर बैठे ओटीटी पर फ्री में देख डालिए ये 7 धमाकेदार फिल्में
एक्शन-रोमांस से थ्रिलर तक, दिवाली वीकेंड पर घर बैठे फ्री में देखें ये 7 धमाकेदार फिल्में
ओटीटी
के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां
के-ड्रामा लवर्स के लिए खास होगा नवंबर, रिलीज होंगी रोमांस और थ्रिलर से भरी नई कहानियां
ओटीटी
Ranabaali OTT Release: विजय-रश्मिका की 'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'रणबाली' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
रातों की नींद उड़ा देंगी हॉलीवुड की ये 5 सबसे डरावनी फिल्में, अकेले देखने की नहीं होगी हिम्मत!
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार
फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार
साउथ सिनेमा
AI और डीपफेक पर लगेगा ब्रेक? राम चरण-चिरंजीवी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
AI और डीपफेक पर लगेगा ब्रेक? राम चरण-चिरंजीवी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget