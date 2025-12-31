न्यू ईयर पर घर बैठे ओटीटी पर देखें ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, देखें लिस्ट

31 दिसंबर का अगर आपका कोई प्लान नहीं है और आप घर पर रहकर ही नए साल का स्वागत करने वाले हैं तो इसके लिए घर पर भी मूवी देखकर इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है. नए साल का स्वागत दिल खुश कर देने वाली फिल्म देखकर भी किया जा सकता है. ये ब्लॉकबस्टर फिल्में ऑलटाइम फेवरेट हैं. आपको 10 ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसे आप ओटीटी पर देखकर अपना दिल खुश कर सकते हैं.

डियर जिंदगी

आलिया भट्ट और शाहरुख खान की फिल्म डियर जिंदगी जब भी देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है. ऐसे में आप नए साल का स्वागत डियर जिंदगी फिल्म देखकर कर सकते हैं. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ये जवानी है दीवानी

रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि की फिल्म ये जवानी है दीवानी बहुत ही शानदार फिल्म है. इसमें दोस्ती के साथ रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

दिल चाहता है

आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना की दिल चाहता है को आप कभी भी देख सकते हैं. नए साल के मौके पर ये फिल्म देखना एक अच्छा ऑप्शन है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

जॉली एलएलबी 3

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 इसी साल सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

वेलकम

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है. मगर इस सीरीज के पहले पार्ट का कोई मैच नहीं है. वेलकम को जियोहॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

शोले

अगर आप अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के फैन हैं तो उनकी कल्ट मूवी को कैसे मिस कर सकते हैं. नए साल की शुरुआत शोले देखकर कर सकते हैं. हाल ही में इसे री-रिलीज भी किया गया है. इस फिल्म को जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

बजरंगी भाईजान

सलमान खान की बजरंगी भाईजान देखकर चेहरे पर एक अलग स्माइल आ जाती है. सलमान खान की ये ऑलटाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों पर देख सकते हैं.

तनु वेड्स मनु

कंगना रनौत और आर माधवन की तनु वेड्स मनु बेस्ट फिल्म है. ये फिल्म कभी भी देखी जा सकती है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

जब वी मेट

करीना कपूर और शाहिद कपूर की बेस्ट फिल्मों की बात होती है तो जब वी मेट का नाम जरुर आता है. करीना ने अपनी एक्टिंग से सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था. इस फिल्म को प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

ओम शांति ओम

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जब भी साथ आते हैं तो लोगों को इंप्रेस कर देते हैं. ऐसे में उनकी साथ में पहली फिल्म देखना तो बनता है. नए साल की शुरुआत ओम शांति ओम से की जा सकती है.

