इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास

वीकेंड बिंज वॉचिंग के लिए अगर आप कुछ नया देखने की सोच रहे हैं तो हमारे पास हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ के बढ़िया फिल्म्स और सीरीज की लिस्ट. ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुए इन शोज को आप आराम से घर बैठकर इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं. चाहे आप रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं या हो थ्रिल लवर, इस लिस्ट में आपको सभी जॉनर की फिल्में और सीरीज का नाम मिल जाएगा.

ओटीटी पर तुरंत देख डालें ये फिल्में और सीरीज

1. द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस

इस सीरीज की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इतना ही नहीं इस इटालियन ड्रामा में इटली के सबसे लंबे समय तक चलने वाले इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिखाया गया है. कहानी एक सीरियल किलर के बारे में है जो 1968 से लेकर 1985 के बीच कपल्स को टारगेट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता था. इस 4 एपिसोड वाले सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

2. द कार्दशियंस सीजन 7

इस सीरीज में आपको ग्लैमर, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. दुनिया का सबसे पॉपुलर परिवार एक बार फिर अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है. सेम इमोशंस लेकिन नए ट्विस्ट के साथ आप इस शो को जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

3. अ हाउस ऑफ डायनामाइट

इदरीस एल्बा, रेबेका फर्गुसन और गैब्रियल बेसो की तिगड़ी अपने इस प्लॉटिकल थ्रिलर के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म की कहानी यूएस के गवर्नमेंट अफसरों के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन अधिकारियों को एक अज्ञात मिसाइल के बारे में पता चलता है. फिल्म में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अधिकारी मिसाइल को शिकागो पर लॉन्च होने से रोक पाएंगे या नहीं. नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं.

4. नोबडी वांट्स दिस - सीजन 2

क्रिस्टन बेल और एडम ब्रॉडी की लव स्टोरी बिल्कुल नए अंदाज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है. इस रोमांटिक सीरीज में एक बार फिर आपको इसके किरदारों के बीच प्यार और रोमांस देखने को मिलेगा. लेकिन जैसे–जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उनके रिश्ते में भी दरारें पड़ने लगती है. नेटफ्लिक्स पर इस वीकेंड आप ये सीरीज जरूर एंजॉय करें.

5. हार्लन कोबेंस लजारस

इस इंटेंस थ्रिलर की कहानी देख आपका दिमाग चकरा जाएगा. सीरीज की कहानी एक फोरेंसिक साइकैट्रिस्ट पर बेस्ड है. उसकी पिता के अकाल मृत्यु के बाद उसकी पूरी दुनिया उथल–पुथल हो जाती है. इसके बाद उस साइकैट्रिस्ट को डरावने ख्याल भी आते हैं और यही घटनाएं उसे सच जानने के लिए मोटीवेट करती है. अपने पिता की मौत की सच्चाई पता लगाने के दौरान उसे अपने पास्ट के एक डार्क सीक्रेट के बारे में भी पता चलता है. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.

6. पिच टू गेट रिच

ये इंडियन रियलिटी शो 20 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहा है. इस शो में फैशन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडिया से बाकी के पार्टिसिपेंट्स को हराकर पैनलिस्ट से 40 करोड़ रुपए पिच करने होंगे. इस फंड के साथ उन्हें मेंटरशिप भी दी जाएगी. करण जौहर, अक्षय कुमार, मलाइका अरोड़ा, मनीष मल्होत्रा, सैफ अली खान समेत रवि जयपुरिया इस पैनल का हिस्सा हैं. इस शो को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

7. परम सुंदरी

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर का ये रॉम-कॉम थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों को इंप्रेस कर रहा है. नॉर्थ इंडियन लड़के और साउथ इंडियन लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है. लेकिन दोनों के प्यार के बीच सांस्कृतिक असमानताएं दीवार बन कर खड़ी होती है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.

8. दे कॉल हिम ओजी

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस क्राइम थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ नोट कमाए थे. इसकी कहानी एक गैंगस्टर पर बेस्ड है जो कई सालों बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी वापसी करता है. लेकिन फिर से अपना दबदबा स्थापित करने के रास्ते में उसकी लड़ाई एक नए और शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ता है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म स्ट्रीम कर रही है.

9. पारिश

फिल्म की कहानी ग्रे पारिश नाम के शख्स पर बेस्ड है. ये आदमी क्रिमिनल से अब बिजनेसमैन बन चुका है. लेकिन उसकी बेटे की निर्मम हत्या एक बार फिर उसे अपराध के काले अंधेरे में धकेल देती है और इस बार पारिश का पुराना साथी भी उसके सारे पुराने हिसाब चुकाने में उसकी मदद करता है. इस विकेंड नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म जरूर देखें.

10. शक्ति तिरुमगन

विजय एंटनी की ये पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. इसकी कहानी एक चालाक और खतरनाक अपराधी की है. फिल्म की कहानी जैसे आगे बढ़ती है उस वक्त आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में पता चलेगा जो पूरे देश को हिला कर रख देगी. फिल्म में एक अज्ञात शख्स के बारे में भी दिखाया गया है जो अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए सिस्टम के कमियों और भ्रष्टाचार को बेनकाब करेगा. फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय करें.