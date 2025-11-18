रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर डॉर्क कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. उनकी फिल्म मस्ती 4 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है और सिनेमाघरों पर 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से एक बार फिर ये तिकड़ी साथ नजर आने वाली है. मस्ती 4 के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं और इसकी रिलीज से पहले ही ओटीटी रिलीज के बारे में जानना चाहते हैं.

मस्ती 4 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट हैं. फैंस इस फ्रेंचाइजी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मस्ती 4 सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी इसका अपडेट भी सामने आ गया है. आइए आपको रिलीज से पहले ही इसके बारे में बता देते हैं.

कब और कहां होगी रिलीज

सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक मस्ती 4 सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. हालांकि अभी तक मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म में से किसी ने ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

ये है कहानी

मस्ती 4 की बात करें तो इसकी कहानी 3 दोस्तों की है जो अपनी मैरिज लाइफ से बोर हो जाते हैं और उसके बाद अफेयर चलाते हैं. उनकी परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाते हैं. इस बार की कहानी और खास होने वाली है क्योंकि तीनों पतियों के साथ उनकी पत्नियां भी फंस जाती हैं. उन तीनों की पत्नियों के भी अफेयर दिखाए गए हैं.

ये है स्टारकास्ट

मस्ती 4 की स्टारकास्ट की बात करें तो विवेक, आफताब और तुषार के साथ श्रेया शर्मा, रूही सिंह, एलनाम नौरोजी और निशांत मल्कानी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को मिलाप जावेर ने डायरेक्ट किया है.

