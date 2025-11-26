रवि तेजा और श्रीलीला स्टारर ‘मास जथारा’ 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘मास जथारा’ ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब डेब्यू करेगी.

‘मास जथारा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

जो लोग ‘मास जथारा’ को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल वे अब इस एक्शन कॉमेडी मूवी को घर बैठे ऑनलाइन एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल ‘मास जथारा’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो रही है. इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा और इसकी स्ट्रीमिंग 28 नवंबर, 2025 से शुरू होगी. ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "ई मासोदु मी इंतिकि जथारा नी थेस्कोस्तुन्नाडु! कन्नड़ और मलयालम."

Ee massodu mee intiki jathara ni theeskosthunnadu! 🔥 pic.twitter.com/Fhc3TpTqL3 — Netflix India South (@Netflix_INSouth) November 25, 2025

‘मास जथारा’ की क्या है कहानी

मास जथारा एक रेलवे पुलिस अधिकारी, लक्ष्मण भेरी की कहानी है, जो एक मंत्री के बेटे का अपने अंदाज़ में बहादुरी से सामना करता है और एक बड़ी तबाही मचाता है. सज़ा के तौर पर, उसका एक आदिवासी इलाके के रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. नए स्टेशन पर पहुंचने पर, लक्ष्मण को पता चलता है कि वह इलाका सिवुडू नाम के एक तानाशाह के कंट्रोल में है जो गांजे की तस्करी का धंधा चलाकर अपना दबदबा बनाए हुए है. इसके बाद सिवुडू और लक्ष्मण के बीच जबरदस्त टकराव होता है. फिल्म में लक्ष्मण और गांव की एक स्कूल टीचर तुलसी के बीच एक रोमांटिक कहानी भी दिखाई गई है.

‘मास जथारा’ स्टार कास्ट

मास जथारा में रवि तेजा और श्रीलीला ने लीड रोल प्ले किया है. कलाकारों में नवीन चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, नरेश, प्रवीण, समुथिरकानी, नितीश निर्मल, तारक पोनप्पा, वीटीवी गणेश, हाइपर आदी, अजय घोष और कई अन्य लोग भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.