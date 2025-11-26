हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMass Jathara OTT Release: रवि तेजा की ‘मास जथारा’ ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

Mass Jathara OTT Release: रवि तेजा की ‘मास जथारा’ ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

Mass Jathara OTT Release: रवि तेजा का ‘मास जथारा’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. चलिए जानते हैं ये कब और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Nov 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

रवि तेजा और श्रीलीला स्टारर ‘मास जथारा’ 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘मास जथारा’ ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब डेब्यू करेगी.

‘मास जथारा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
जो लोग ‘मास जथारा’ को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल वे अब इस एक्शन कॉमेडी मूवी को घर बैठे ऑनलाइन एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल ‘मास जथारा’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो रही है. इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा और इसकी स्ट्रीमिंग 28 नवंबर, 2025 से शुरू होगी. ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "ई मासोदु मी इंतिकि जथारा नी थेस्कोस्तुन्नाडु! कन्नड़ और मलयालम."

 

‘मास जथारा’ की क्या है कहानी
मास जथारा एक रेलवे पुलिस अधिकारी, लक्ष्मण भेरी की कहानी है, जो एक मंत्री के बेटे का अपने अंदाज़ में बहादुरी से सामना करता है और एक बड़ी तबाही मचाता है. सज़ा के तौर पर, उसका एक आदिवासी इलाके के रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. नए स्टेशन पर पहुंचने पर, लक्ष्मण को पता चलता है कि वह इलाका सिवुडू नाम के एक तानाशाह के कंट्रोल में है जो गांजे की तस्करी का धंधा चलाकर अपना दबदबा बनाए हुए है. इसके बाद सिवुडू और लक्ष्मण के बीच जबरदस्त टकराव होता है. फिल्म में लक्ष्मण और गांव की एक स्कूल टीचर तुलसी के बीच एक रोमांटिक कहानी भी दिखाई गई है.

‘मास जथारा’ स्टार कास्ट
मास जथारा में रवि तेजा और श्रीलीला ने लीड रोल प्ले किया है. कलाकारों में नवीन चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, नरेश, प्रवीण, समुथिरकानी, नितीश निर्मल, तारक पोनप्पा, वीटीवी गणेश, हाइपर आदी, अजय घोष और कई अन्य लोग भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 08:21 AM (IST)
Tags :
Ravi Teja Sreeleela Mass Jathara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget