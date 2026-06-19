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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीAthiradi OTT Release: अब ओटीटी पर आई बजट से डबल छापने वाली फिल्म 'अथिराडी', जानें कब और कहां देखें?

Athiradi OTT Release: अब ओटीटी पर आई बजट से डबल छापने वाली फिल्म 'अथिराडी', जानें कब और कहां देखें?

Athiradi OTT Release: मलयालम फिल्म 'अथिराडी' बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के बाद अब ओटीटी पर उतर चुकी है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म को आप कहां देख सकते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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Athiradi OTT Release: ओटीटी पर फिलहाल आपको एंटरटेनमेंट के लिए कई फिल्में और सीरीज मिल जाएंगी. नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉट स्टार और सोनी लिव तक पर एंटरटेनमेंट की भरमार है. अगर आप ओटीटी पर कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप मलयालम फिल्म 'अथिराडी' भी ट्राई कर सकते हैं. सिनेमाघरों में बजट से डबल कमाई करने के बाद ये फिल्म दर्शकों का घर बैठे मनोरंजन करने के लिए ओटीटी पर आ चुकी है.

किस ओटीटी पर देखें 'अथिराडी'?

अथिराडी मलयालम भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है. दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी. जो फैन इसका लुत्फ सिनेमाघरों में नहीं ले पाए वो इसे अब घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. बता दें कि अथिराडी की स्ट्रीमिंग आज यानी 19 जून से शुरू हो चुकी है. ये सोनी लिव पर आ रही है. कुछ दिनों पहले ही सोनी लिव ने सोशल मीडिया पर इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल्स शेयर की थीं.

कौन-कौन हैं फिल्म में?

'अथिराडी' का डायरेक्शन अरुण अनिरुद्ध ने किया है. फिल्म में बेसिल जोसफ और टॉविन थॉमस अहम किरदार में हैं. वहीं उनके साथ रिया शिबू, विनीत श्रीनिवासन, ज़रीन शिहाब, शान रहमान, विष्णु अगस्त्य, पी. सुकुमार, शेल्विन जेम्स जैसे कलाकार भी हैं. इसकी कहानी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब वो अपने कॉलेज के फेस्ट 'आरोहन' को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास  करता है. ये फेस्ट कॉलेज में बंद कर दिया गया था. इस दौरान उसे कई घटनाओं का सामना करना पड़ता है.

की थी बजट से डबल कमाई

'अथिराडी' ने थिएटर्स में 12 मई 2026 को दस्तक दी थी. साउथ सिनेमा की इस फिल्म को टिकट खिड़की पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में टोटल 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. भारत में इसने पहले दिन साढ़े 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन 4 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार हुआ था.  इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 37 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं दुनियाभर में इसने 67.61 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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