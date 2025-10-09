हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल लगीं पटौदी खानदान की बहू

करीना कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल लगीं पटौदी खानदान की बहू

Kareena Kapoor Saree Look: बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 09 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Kareena Kapoor Saree Look: बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहा वो अपनी खूबसूरत और सिजलिंग फोटोज भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल अदाएं दिखाती नजर आई. उनका ये लुक अब खूब चर्चा में बना हुआ है.

1/10
करीना कपूर ने अपनी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में बेबो का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला.
करीना कपूर ने अपनी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में बेबो का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला.
2/10
इन तस्वीरों में करीना कपूर येलो कलर की एनिमल प्रिंट साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने अपनी साड़ी को मैचिंग डीपनेक ब्लाउज के साथ कैरी किया है.
इन तस्वीरों में करीना कपूर येलो कलर की एनिमल प्रिंट साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने अपनी साड़ी को मैचिंग डीपनेक ब्लाउज के साथ कैरी किया है.
3/10
बेबो ने अपना ये दिलकश अवतार गले में हैवी नेकलेस, ग्लोसी मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया है.
बेबो ने अपना ये दिलकश अवतार गले में हैवी नेकलेस, ग्लोसी मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया है.
4/10
इस तस्वीर में सोफे पर बैठकर पोज देती हुई करीना कपूर एकदम नवाबी वाइब्स दे रही हैं. उनकी अदा फैंस का दिल लूट रही हैं.
इस तस्वीर में सोफे पर बैठकर पोज देती हुई करीना कपूर एकदम नवाबी वाइब्स दे रही हैं. उनकी अदा फैंस का दिल लूट रही हैं.
5/10
करीना के इस रॉयल लुक को देख फैंस इस कदर दीवाने हो गए हैं कि कुछ ही मिनटों में इनपर हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
करीना के इस रॉयल लुक को देख फैंस इस कदर दीवाने हो गए हैं कि कुछ ही मिनटों में इनपर हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
6/10
एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘एक अलग तरह की प्रीमियर रात..’ बता दें कि करीना की ये साड़ी सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने डिजाइन की है.
एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘एक अलग तरह की प्रीमियर रात..’ बता दें कि करीना की ये साड़ी सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने डिजाइन की है.
7/10
ऐसे में एक्ट्रेस की तस्वीरों पर सोनम ने भी कमेंट किया और बेबो के लुक की जमकर तारीफ की है.
ऐसे में एक्ट्रेस की तस्वीरों पर सोनम ने भी कमेंट किया और बेबो के लुक की जमकर तारीफ की है.
8/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर को आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. फिल्म में वो अजय देवगन संग नजर आई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर को आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. फिल्म में वो अजय देवगन संग नजर आई थी.
9/10
करीना और अजय की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई थी. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ ने कैमियो भी किया था.
करीना और अजय की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई थी. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ ने कैमियो भी किया था.
10/10
रिपोर्ट्स के अनुसार अब करीना जल्द ही क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फिल्म ‘दायरा’ में दिखाई देंगी. जिसमें एक्ट्रेस पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार अब करीना जल्द ही क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फिल्म ‘दायरा’ में दिखाई देंगी. जिसमें एक्ट्रेस पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
Published at : 09 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Bollywood KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Tata Sierra Launch details & Petrol engine | Auto Live
Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Embed widget