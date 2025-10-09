एक्सप्लोरर
करीना कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल लगीं पटौदी खानदान की बहू
Kareena Kapoor Saree Look: बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहा वो अपनी खूबसूरत और सिजलिंग फोटोज भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल अदाएं दिखाती नजर आई. उनका ये लुक अब खूब चर्चा में बना हुआ है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 09 Oct 2025 04:29 PM (IST)
