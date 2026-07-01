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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp Season 2: एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने कर ली है सगाई, खुद किया बड़ा खुलासा

Lock Upp Season 2: एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने कर ली है सगाई, खुद किया बड़ा खुलासा

एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. वो इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में नजर आ रही हैं. शो में उन्होंने कहा कि वो सगाई कर चुकी हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप' सीजन 2 में नजर आ रही हैं. शो में उन्हें देख उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वहीं अब हाल ही में शिवांगी जोशी ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. शो में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी सगाई हो चुकी है. 

शिवांगी जोशी ने कर ली है सगाई
'लॉकअप 2' के हाल ही में आए एपिसोड में शिवांगी जोशी ने बताया कि उनकी सगाई हो चुकी है. एपिसोड में शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा एक दूसरे संग बातचीत करती नजर आईं. इस दौरान श्रेया कालरा ने शिवांगी से पूछा कि क्या वो कोई पार्टनर ढूंढ रही है? इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अब शादी करना चाहती हूं.

इसके बाद श्रेया ने पूछा कि वो कैसा लड़का चाहती हैं, तो शिवांगी ने जवाब दिया, 'मेरी सगाई हो चुकी है.' हालांकि उन्होंने उस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है. ये बात जानकर शिवांगी के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. लोंग अब कसाय लगा रहे हैं कि आखिर ये मिस्ट्री मैन कौन है?

ये भी पढ़ेंः 'वो बाइसेक्सुअल है', 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला को लेकर श्रेया कालरा का चौंकाने वाला दावा

 
 
 
 
 
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शिवांगी जोशी की पर्सनल लाइफ
बता दें, शिवांगी जोशी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. शिवांगी पहले एक्टर कुशाल टंडन को डेट कर रही थीं .हालांकि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. दोनों ने टीवी शो 'बरसातें- मौसम प्यार का' में साथ काम किया था. वहीं, पिछले साल कुशाल टंडन ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया था कि उनका और शिवांगी का रिश्ता खत्म हो चुका है.

हर्षद चोपड़ा संग जुड़ रहा नाम
वहीं अब शिवांगी का नाम हर्षद चोपड़ा के साथ भी जोड़ा जा रहा है. हर्षद चोपड़ा भी लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. शो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री को फैंस पसंद कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

बता दें, शिवांगी जोशी को टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुरैलिटी मिली. शो में उनकी अदाकारी ने फैंस का दिल जीत लिया था.

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Published at : 01 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Lock Upp 2
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