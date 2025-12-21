ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'रिवॉल्वर रीटा', वीकेंड टाइमपास के लिए परफेक्ट चॉइस है ये डार्क कॉमेडी

कीर्ति सुरेश की डार्क कॉमेडी 'रिवॉल्वर रीटा' बीते महीने थिएटर्स में रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया और अब इसके ओटीटी रिलीज का भी ऐलान हो चुका है. यहां जानिए कब और कहां देख सकते हैं ये फिल्म.

कब होगा 'रिवॉल्वर रीटा' का डिजिटल प्रीमियर

कीर्ति सुरेश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' अब जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देगी. फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज का भी फैंस ने बेसब्री से इंतजार किया था. लगातार रिलीज डेट चेंज होने के बाद फिल्म ने थिएटर्स में अपना कदम रखा और खूब धूम मचाया. अब फाइनली 'रिवॉल्वर रीटा' के ओटीटी रिलीज से भी पर्दा उठ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रिवॉल्वर रीटा' 26 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है.

इसका मतलब जिन्होंने भी इस फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस कर दिया अब वो अपने घर बैठे बिना एक भी पैसे खर्चे इसे नेटफ्लिक्स पर कुछ ही दिनों में एंजॉय कर सकते हैं. वीकेंड या क्रिसमस की छुट्टियों को एंजॉय करने का इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता. बता दें, 'रिवॉल्वर रीटा' 26 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में स्ट्रीम होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने रिलीज के पहले ही इस बात की कंफर्मेशन दे दी थी कि 'रिवॉल्वर रीटा' के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है.

'रिवॉल्वर रीटा' की कहानी और स्टारकास्ट

कीर्ति सुरेश स्टारर ये डार्क कॉमेडी फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' एक सिंपल से परिवार की कहानी है. इसमें एक्ट्रेस ने रीटा नाम की लड़की की भूमिका निभाई है. लेकिन अचानक ही एक दिन उसकी जिंदगी की तूफान आ जाता है जब उसके परिवार को दो गैंगस्टर्स की भिड़ंत का शिकार होना पड़ता है. इन गुंडों से अपने परिवार को बचाने के लिए किस तरह समझदारी और हिम्मत से रीटा पूरी प्लानिंग करती है ये वाकई दिलचस्प है.

बता दें, फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और सैक्निल्क के मुताबिक इसने एक हफ्ते में 3.8 करोड़ की कमाई की. कथित तौर पर इसका बजट भी काफी था. स्टारकास्ट की बात करें तो 'रिवॉल्वर रीटा' में कीर्ति सुरेश की अलावा राधिका सरथकुमार, रेडिन किंग्सले, माइम गोपी, सेंद्रायण और सुपर सुब्बारायण जैसे कई कलाकार शामिल हैं.