अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और वीक डे भी शानदार कमाई कर रही है. त्योहार के सीजन पर हर हफ्ते शानदार फिल्में रिलीज हो रह है जिसकी वजह से लोग हर फिल्म सिनेमाघरों में देखने के लिए नहीं जा पाते हैं. ऐसे में वो उसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार करते हैं. जॉली एलएलबी 3 कब और कहां ओटीटी पर रिलीज हो सकती है आइए आपको बताते हैं.

जॉली एलएलबी 3 कोर्टरूम ड्रामा है. इस तरह की फिल्मों को देखने में मजा आता है इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं. जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ अमृता राव, सौरभ शुक्ला और हुमा कुरैशी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है.

कब और कहां होगी रिलीज

जॉली एलएलबी 3 की ओटीटी रिलीज का फैंस को अभी से इंतजार है. ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक के ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. नियम के मुताबिक कोई भी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होने के आठ हफ्ते बाद ही ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. ऐसे में मेकर्स इसे 14 नवंबर को रिलीज कर सकते हैं. हालांकि अभी तक रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स या जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है.

बॉक्स ऑफिस पर छापे इतने नोट

जॉली एलएलबी 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म हर जगह छाए हुए हैं. इसने 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 73.50 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. ये फिल्म करीब 120 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है.

ये भी पढ़ें: Son of Sardar 2 OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई 'सन ऑफ सरदार 2', जानें- घर बैठे कैसे और कहां देखें ये फिल्म?