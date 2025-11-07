यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक को लेकर लोगों में खूब बज बना हुआ है. जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आज हक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. .ये फिल्म रियल लाइफ शाहबानो केस पर बेस्ड है. इस कोर्टरूम ड्रामा को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. ऑडियंस और क्रिटिक दोनों ही यामी गौतम की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं. जैसे ही कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है फैंस इसके ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट जानना चाहता हैं.

हक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी इसका अपडेट सामने आ गया है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. आइए हम आपको बताते हैं कि हक किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होने वाली है.

कब और कहां होगी रिलीज

सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद हक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक हक नेटफ्लिक्स पर 2 जनवरी 2006 को रिलीज होगी. ओटीटी रिलीज के साथ दुनियाभर में लोगों को ये शानदार फिल्म देखने का मौका मिलेगा. इस फिल्म में वुमेन राइट्स और इक्वालिटी लॉ के बारे में बात की गई है.

ये है कहानी

ये कहानी है शाजिया बानो की जो अपने पति और तीन बच्चों के साथ एक आम पारिवारिक जिंदगी बिता रही होती है कि एक दिन अचानक उसका पति दूसरी बीवी ले आता है. बानो अपने पति को बांटने को तैयार नहीं है. वो घर छोड़ देती है, लेकिन पति गुजारा भत्ता भी देना बंद कर देता है तो वो कोर्ट जाती है. फिल्म में एक औरत की अपने हक के लिए लड़ने की लड़ाई दिखाई गई है.

कंट्रोवर्सी का बनी हिस्सा

हक रिलीज से पहले कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान ने याचिका दर्ज करके इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. मगर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है.

