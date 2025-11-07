Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के नाजायज बच्चे की मां बनेगी नॉयना? मुन्नी को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजेगी तुलसी
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. शो की कहानी एकदम अलग ट्रैक पर चल रही है,जो लोगों को काफी पसंद भी आ रही है.
एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने इन दिनों टीआरपी में धमाल मचाया हुआ है. शो में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीप आने वाला है.शो में अभी तक आपने देखा कि ऋतिक और तुलसी को पता चल जाता है कि मुन्नी ही मुनमुन है.
ऐसे में मुन्नी को ऋतिक खूब खरी-खोटी सुनाता है. तुलसी भी उसे घर से जाने के लिए कह देती है. उसके बाद मुन्नी के कमरे में तुलसी जाती है और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहती है. मुन्नी के अचानक चले जाने से परिवार के लोग भी हैरान रह जाते हैं.इसी बीच शो में खूब ड्रामा होने वाला है.
मुन्नी को मिस करेगा ऋतिक
अब तुलसी के कहने पर मुन्नी हॉस्टल जाने वाली है और वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी. वहीं ऋतिक भी मुन्नी को मिस करेगा.मुन्नी के जाने के बाद ऋतिक को महसूस होगा कि अब उसके पास दोस्त के नाम पर कोई नहीं है. अंगद की शादी की रस्मों के दौरान भी ऋतिक अकेला पड़ने वाला है.
वक्त के साथ ऋतिक को समझ आ जाएगा कि वो मुन्नी को पसंद करता है.प्यार का एहसास होने के बाद ऋतिक पागलों की तरह मुन्नी को ढूंढने वाला है. वहीं, मिहिर और नॉयना के कदम भी अब बहकने वाले हैं. जल्द ही नॉयना और मिहिर साथ वक्त गुजारेंगे.दूसरी तरफ, परी और रणविजय की शादी भी मिहिर फिक्स करने वाला है.
नॉयना बनेगी मिहिर के बच्चे की मां
इस दौरान वो नॉयना को तुलसी की जगह देगा. जल्द ही नॉयना को पता चलेगा कि वो मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है. इस खबर के बाद शो में लीप आने वाला है.वहीं, इस खबर को सुन तुलसी का दिल टूट जाएगा.वहीं, दूसरी तफ वृंदा और अंगद शादी करने वाले हैं.
