विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी स्टारर 'गुस्ताख़ इश्क़' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से खूब सराहना और प्यार मिला था लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज़ के बाद ये पहले दिन फीकी साबित हुई है. इन सबके बीच फिल्म के ओटीटी रिलीज़ की डिटेल्स भी गई हैं. जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद 'गुस्ताख़ इश्क़' ओटीटी पर कब और किस प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी?

'गुस्ताख इश्क' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गुस्ताख़ इश्क़' रिलीज़ के चार से आठ हफ़्ते बाद ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए अलेबेल होगी. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि निर्माताओं ने इसके डिजिटल डेब्यू के लिए जियो हॉटस्टार के साथ एक एग्रीमेंट किया है. प्लेटफ़ॉर्म ने स्ट्रीमिंग राइट्स कितनी कीमत पर खरीदे हैं, यह अभी तक सामने नहीं आया है.

वहीं अगर फिल्म ओटीटी रिलीज़ विंडो के नियमों का पालन करती है, तो यह दिसंबर 2025 के एंड या जनवरी 2026 के एंड तक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी. मेकर्स जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे.

'गुस्ताख इश्क' ओपनिंग डे कलेक्शन

'गुस्ताख इश्क' रिलीज के पहले दिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई और इसकी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'गुस्ताख इश्क' ने रिलीज के पहले दिन महज 50 लाख का कलेक्शन किया है. अब मेकर्स की सारी उम्मीदें वीकेंड से हैं. देखने वाली बात होगी कि शनिवार और रविवार को ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है.



फिल्म की कहानी क्या है?

यह रोमांटिक ड्रामा एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे अपने कविता शिक्षक, जो काफी उम्रदराज़ हैं, की बेटी से प्यार हो जाता है. फिल्म दिखाती है कि कैसे कविता के जरिये उनकी लव स्टोरी परवान चढ़ती है।. हालांकि फिर गलतफहमी, अनकही फीलिंग्स और शक एक-दूसरे के लिए उनके प्यार को चुनौती देते हैं.

फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के अलावा नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशिम ने अहम रोल प्ले किया है.