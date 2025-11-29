धनुष और कृति सेनन स्टारर मच अवेटेड फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था. दरअसल इसके ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था जिसके बाद फैंस इस फिल्म को पर्दे पर देखन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शानदार हुई थी. वहीं इस शुक्रवार को जैसे ही इसने बड़े पर्दे पर दस्तक दी वैसे ही इसे देखन के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों में उमड़ पड़ी. इसी के साथ ‘तेरे इश्क में’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना रहा है?

‘तेरे इश्क में’ का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना रहा?

इस साल बॉक्स ऑफिस पर ‘सैयारा’ और फिर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ जैसी इंटेंस रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला रहा और इन्होने खूब दबाकर कलेक्शन किया. वहीं आनंद एल राय निर्देशित ‘तेरे इश्क में’ भी एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस मूवी से भी ट्रेड एनालिस्ट यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये टिकट खिड़की पर अच्छा परफॉर्म करेगी और रिलीज के पहले दिन ‘तेरे इश्क में’ को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

धनुष के जुनूनी आशिक के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं कृति सेनन की एक्टिंग भी कमाल की बताई जा रही है. इसी के साथ धनुष और कृति सेनन की इस फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर डबल डिजीट में ओपनिंग की है और ये फिल्म धनुष के करियर की हिंदी में सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने 16.50 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की है

हालांकि ये शुरुआत आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर हो सकता है.

‘तेरे इश्क में’ ने 32 फिल्मों को दी मात

‘तेरे इश्क में’ ने बंपर ओपनिंग की है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 15 करोड़ की कमाई कर आमिर खान की सितारे जमीन पर के 10.70 करोड़, एक दीवाने की दीवानियत के 10.1 करोड़, अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 के 12.5 करोड़, दे दे प्यार दे 2 के 9.45 करोड़, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के 10.11 करोड़. बागी 4 के 13.2 करोड और जाट के 9.62 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

इसी के साथ इसने 120 बहादुर, मस्ती 4, हक, द ताज स्टोरी, होमबाउंड, द बंगाल फाइल्स, परम सुंदरी, सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2, निकिता रॉय, मालिक, आंखों की गुस्ताखियां, मेट्रो इन दिनों, मां, भूल चूक माफ, केसरी वीर, कंपकंपी, द भूतनी, फुले, ग्राउंड जीरो , केसरी चैप्टर 1, द डिप्लोमैट, क्रेजी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और मेरे हसबैंड की बीवी के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.