अगर आप इस फेस्टिव वीकेंड पर ओटीटीट पर कुछ नया सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है दरअसल फ्राइडे, 9 अक्टूबर को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई नई एक्साइटिंग थ्रिलर से लेकर क्राइम स्टोरीज और ड्रामा से भरी फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर खुद को एंटरटेन कर सकते हैं.

आवारापन 2

इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फ़िल्म 'आवारापन 2' प्राइम वीडियो पर 9 अक्टूबर, फ्राइडे को रिलीज हो गई है. नितिन कक्कड़ के निर्देशन और विशेष भट्ट के प्रोडक्शन में बनी यह फ़िल्म 2007 की कल्ट क्लासिक फ़िल्म का सीक्वल है और इसमें शिवम पंडित की कहानी दिखाई गई है. फ़िल्म की स्टार कास्ट में दिशा पाटनी, शबाना आज़मी, पूरन गब्बी, विजयंत कोहली, सुविंदर विक्की और अन्य कलाकार शामिल हैं.





रिपोर्टिंग लाइव

रिपोर्टिंग लाइव एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है, जिसमें परिणीति चोपड़ा ने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है. वहीं देवेन भोजानी उनके कैमरामैन की भूमिका में हैं. ये दोनों मिलकर एक ताकतवर सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे खतरनाक और गैर-कानूनी सैंड मानिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हैं. ये फ्राइडे, 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.





प्रधमा दृष्टिया कुट्टाक्कर

प्रधाम दृष्ट्या कुट्टक्कर एक मलयालम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जिसमें पार्वती थिरुवोथु, मैथ्यू थॉमस, विजयराघवन, विनय फोर्ट और सिद्धार्थ भारतन प्रमुख भूमिकाओं में हैं. शाहद नीलांबुर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का प्रीमियर इस शुक्रवार (9 अक्टूबर) को नेटफ्लिक्स पर हुआ है. दर्शक इसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में देख सकते हैं.

'खलीफा: द रूलर'

व्यासाख के निर्देशन में बनी मलयालम एक्शन ड्रामा फ़िल्म 'खलीफा: द रूलर' अब प्राइम वीडियो, लायंसगेट प्ले, मनोरमा मैक्स, सिम्पली साउथ, अहा और स्टारज़प्ले जैसे OTT प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए अवलेबल है,. इस फ़िल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, नील नितिन मुकेश और मोहनलाल मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी कोझिकोड के एक बेफिक्र टेक्सटाइल शॉप के मालिक आमिर अली के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वह सोने की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खिंचा चला आता है.





आईज़

'आईज़' (Eyes) एक मलयालम क्राइम ड्रामा है जो पुलिस अफ़सर टीना सेबेस्टियन (कनी कुसरुति) के इर्द-गिर्द घूमती है. उन्हें स्टॉकिंग (पीछा करने) के कई परेशान करने वाले मामलों की जांच का काम सौंपा जाता है. ये सोनी लिव पर 9 अक्टूबर, फ्राइडे से स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.

एनिमल्स

बेन एफ़्लेक स्टारर और डायरेक्शनल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'एनिमल्स' एक मेयर पद के उम्मीदवार और उनकी पत्नी की कहानी है, जिनकी जिंदगी में तब एक मोड़ आता है जब फिरौती के लिए उनके बेटे का अपहरण कर लिया जाता है. यह फ़िल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.





'टेक चार्ज ऑफ़ माई हार्ट

'टेक चार्ज ऑफ़ माई हार्ट' एक नई कोरियन रोमांस सीरीज है जो इस शुक्रवार (8 अक्टूबर) को नेटफ़्लिक्स पर रिलीज़ हुई. किम यंग-क्वांग और चे सू-बिन की यह सीरीज़ मुख्य किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है और दिखाती है कि कैसे वे अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बढ़ते रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं.

हॉन्टेड होटल

'हॉन्टेड होटल' का दूसरा सीज़ कैथरीन (एलिजा कूप) और उनके परिवार को एक बार फिर सुपरनैचुरल उथल-पुथल का सामना करने के लिए वापस लाता है. होटल में नए भूतिया मेहमान और नया स्टाफ़ आता है, लेकिन उनके आने के साथ ही अजीब और पेचीदा मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं. ये 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.