Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'एक दीवाने की दीवानियत' समेत ये नई फिल्में-सीरीज, क्रिसमस वीकेंड बन जाएगा मजेदार

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'एक दीवाने की दीवानियत' समेत ये नई फिल्में-सीरीज, क्रिसमस वीकेंड बन जाएगा मजेदार

Friday OTT Release 26th December: फ्राइडे, 26 दिसंबर को ओटीटी पर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा से लेकर हॉरर थिलर की जबरदस्त डोज मिलेगी. ये नई ओटीटी लाइनअप क्रिसमस वीकेंड को मजेदार बना देगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिसमस सेलिब्रेशन जोरों-शोरों से हो रहा है और ओटीटी रिलीज़ कैलेंडर पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है. दरअसल इस शुक्रवार को, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ढेर सारी नई फिल्में, शो लॉन्च कर रहे हैं. इनमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 2 ​​से लेकर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' तक शामिल हैं. तो चलिए  26 दिसंबर 2025, शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली तमाम फिल्मों और शोज की लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें क्रिसमस वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकें.

‘एक दीवाने की दीवानियत’
‘एक दीवाने की दीवानियत’ एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी एक पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सुपरस्टार अभिनेत्री अदा (सोनम बाजवा) से पहली नजर में ही गहरा प्यार हो जाता है. हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी ये इनफेचुएशन जुनून में बदल जाती है, जिसे अदा पूरी तरह से नकार देती है और फिर प्यार, नफरत और सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है. इस सुपर-डुपर हिट फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 26 दिसंबर, शुक्रवार से देख सकते हैं.

रिवॉल्वर रीटा’
‘रिवॉल्वर रीटा’ एक डार्क क्राइम तमिल कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी एक मिडिल क्लास महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. उसका परिवार गलती से एक कुख्यात गैंगस्टर को मार देता है, जिससे वे एक हिंसक गैंगवार में फंस जाते हैं. इस फिल्म में कीर्ति सुरेश ने रीटा, राधिका सरथकुमार ने रीटा की मां का रोल प्ले रिया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस फ्राइडे, 26 दिसंबर से देख सकते हैं.

पॉवर बुक IV: फ़ोर्स सीज़न 3’
‘पॉवर बुक IV: फ़ोर्स सीज़न 3’, टॉमी ईगन की शिकागो गाथा का फाइनल चैप्टर है, जिसमें वह शहर के ड्रग कारोबार पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करता है. जैसे-जैसे वह अपने आखिरी मकसद के करीब पहुंचता है, उसे डायमंड और जेनार्ड के साथ इंटेंस राइवलरी, विश्वासघात और भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म लाइंसगेट प्ले पर शुक्रवार, 26 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5, वॉल्यूम 2’
‘स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5, वॉल्यूम 2’ ​​में फाइनल बैटल देखने को मिलेगी. इस बार वेकना अगवा किए गए बच्चों को सुरक्षित कर लेता है, जिससे हॉकिन्स गैंग को अपसाइड डाउन के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. विल बायर्स को महाशक्तियां मिल जाती हैं, जबकि इलेवन काली (एट) के साथ मिलकर काम करती है, और दूसरी ओर, मैक्स और होली वेकना के माइंडएक्सकेप में फंसे रहते हैं, और साथ मिलकर भागने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5, वॉल्यूम 2 को नेटफ्लिक्स पर इस फ्राइडे, 26 दिसंबर से एंजॉय कर सकते हैं.

'रेड सोन्या'
मैटिल्डा लुट्ज़ स्टारर फिल्म 'रेड सोन्या' सोन्या की कहानी है, जो एक भगोड़ी शिकारी है और अपने परिवार को तबाह करने वाले अत्याचारी सम्राट ड्रैगन (रॉबर्ट शीहान) से बदला लेना चाहती है. ये घटना न उसे एक महान योद्धा बना देती है. फिर वो वालिस डे जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर टेक्नो-मैजिक के खिलाफ लड़ाई लड़ती और आखिरकार दूसरों को मुक्त कराने और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति हासिल कर लेती है. इसे लाइंसगेट पर शुक्रवार 26 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

‘कवर-अप’
‘कवर-अप’ एक पॉलिटिकल थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो पुलित्जर प्राइज विनिंग दिग्गज इनवेस्टिगेटिव पत्रकार सीमोर हर्ष के विस्फोटक करियर पर बेस्ड है. इसे नेटफ्लिक्स पर इस फ्राइडे यानी 26 दिसबंर से देखा जा सकता है.

 

 

Published at : 25 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Friday OTT Release Ek Deewane Ki Deewaniyat Stranger Things Season 5 Volume 2
