First Copy 2 का दमदार टीजर रिलीज, पायरेसी किंग बनकर लौटे Munawar Faruqui, जानें कब आएगा ट्रेलर
First Copy 2 Teaser Out: मुनव्वर फारूकी अपनी सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' के दूसरे सीजन के साथ लौट रहे हैं. हाल ही में इसका धांसू टीजर रिलीज किया गया है. जानिए इसका ट्रेलर कब आएगा.
स्टैंडअप कॉमेडियन से एक्टर बने मुनव्वर फारूकी की सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' का दूसरा सीजन आ रहा है. मेकर्स ने इसका टीजर भी रिलीज कर दिया है. सीरीज में एक बार फिर मुनव्वर पायरेसी की दुनिया में राज करते हुए नजर आएंगे. टीजर के साथ ही फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिला. मेकर्स ने सीरीज के ट्रेलर रिलीज की डेट भी अनाउंस कर दी है.
'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर रिलीज
'फर्स्ट कॉपी' के दूसरे सीजन का टीजर आज यानि 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ है. सीरीज में भी मुनव्वर फारूकी आरिफ के किरदार में नजर आएंगे. टीजर की शुरुआत रजा मुराद आरिफ के एक दमदार डायलॉग से होती है. जिसमें वो कहते हैं, ‘जिस नर्क में तुम जा रहे हो, वहां का शैतान बहुत बड़ा है.’ इसके बाद सीरीज की स्टारकास्ट की एंट्री होती है. इसमें गुलशन ग्रोवर की भी झलक देखने को मिली है.
कब रिलीज होगा सीरीज का ट्रेलर?
'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर रिलीज करते हुए मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. मेकर्स ने सीरीज के ट्रेलर की डेट भी अनाउंस कर दी है. मुनव्वर फारूकी की इस सीरीज का ट्रेलर इसी महीने यानि 29 अक्टूबर रिलीज होने जा रहा है. ये जानकारी फैंस और भी ज्यादा एक्साइटिड हो गए हैं. सोशल मीडिया पर हर कोई मुनव्वर की तारीफ करता हुआ दिखा.
क्या है ‘फर्स्ट कॉपी’ की कहानी ?
'फर्स्ट कॉपी' की कहानी की बात करें तो ये 90 के दशक की एक स्टोरी है. जो पायरेसी इंडस्ट्री पर बेस्ड है. इसमें आरिफ यानि मुनव्वर फारूकी गरीबी से आलीशान लाइफ तक का सफर तय करता है. सीरीज में एक्टर के साथ रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, शाकिब अयूब, इनामुल हक, मियांग चेंग नजर आए थे. बता दें कि इस वक्त मुनव्वर टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ को होस्ट कर रहे हैं. जिसमें टीवी की कई सेलिब्रिटीज जोड़ियां नजर आती हैं.
