हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘पत्थर मारने वाले बहुत हैं..’, 25 साल बाद आसान नहीं था स्मृति ईरानी का टीवी पर वापिस लौटना, कही ये बात

‘पत्थर मारने वाले बहुत हैं..’, 25 साल बाद आसान नहीं था स्मृति ईरानी का टीवी पर वापिस लौटना, कही ये बात

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी ने अपने एक्टिंग में वापिस लौटने पर बात की. उन्होंने कहा, ' 25 साल बाद आप जब वापिस लौटते हो तो ये आसान बिल्कुल नहीं होता...'

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Oct 2025 03:37 PM (IST)
पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने 25 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के जरिए फिर से टीवी इंडस्ट्री में वापसी की है. उनके शो को दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिल रहा है. शो टीआरपी लिस्ट में काफी अच्छे नंबर्स पर होता है. इसी बीच स्मृति ईरानी ने अपने वापसी पर बात की. उन्होंने कहा कि 25 साल बाद ये करना आसान नहीं रहा...

शो की टीआरपी पर क्या बोलीं स्मृति ईरानी?

स्मृति ईरानी ने हाल ही में Saas Bahu Aur Saazish से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘शो आने से पहले हमने दर्शकों को वादा किया था. कि हमारी कहानी हम एक गति में दिखाएंगे और एकता ये वादा पूरा भी कर रही हैं. हमारा शो एक बहाना है, जिसके जरिए पूरा परिवार एकसाथ बैठता है. हमारे शो बहुत नेचुरल है. अगर ऐसा नहीं होता. तो बिल गेट्स जैसा इंसान इस शो पर कभी नहीं आता. हमारा शो ने सालों पहले टॉप की टीआरपी देखी है. तब कोई सोशल मीडिया दूर तक नहीं था. तो अब हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

एक्टिंग में लौटना आसान नहीं रहा – स्मृति ईरानी

25 साल बाद अगर आप यहां लौटते हैं. तो आसान नहीं होता. वो भी तब जब आप किसी चीज में एक खिताब पा चुके होते हैं. तो प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि पत्थर मारने वाले बहुत लोग होते हैं. इसमें आपको चुनना है कि आप जो संदेश देना चाहते हो वो जरूरी हो. इसके लिए एकता कपूर, हमने और जियो हॉटस्टार सबने एकसाथ मिलकर काम किया है. शो में बिल गेट्स को लाने का आइडिया मेरी ही था. जिसे चैनल और एकता ने भी माना और इससे फायदा भी हुआ. स्मृति ईरानी ने आखिर में पूरे देश को छठ पूजा की बधाई दी और कहा कि इस त्योहार का माहौल हमारे सेट पर भी है. ये पूरे देश का त्योहार है.

इशिता अरूण ने ट्रोल्स का किया मुंह बंद, अंकल पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में हंसने पर हुईं थीं बुरी तरह ट्रोल

 

 

 

 

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 27 Oct 2025 03:37 PM (IST)
SMRITI IRANI Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
