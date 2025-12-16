सोमवार, 15 दिसंबर को मुंबई में फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 होस्ट किए गए. इन पुरस्कारों में 1 अगस्त, 2024 से 31 जुलाई, 2025 के बीच इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्मों और सीरीज को सम्मानित किया गया. चलिए यहां विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.

फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

बता दें कि ब्लैक वारंट को बेस्ट सीरीज का अवॉर्ड मिला, जबकि पाताल लोक को बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स द्वारा सराहा गई) का अवॉर्ड मिला. वहीं मोनिका पनवार ने खौफ में अपने दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा) का पुरस्कार जीता, और जयदीप अहलावत ने पाताल लोक में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर (ड्रामा) का अवॉर्ड अपने नाम किया. ब्लैक वारंट के लिए ज़हान कपूर और शेखर होम के लिए रसिका दुगल को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया अवॉर्ड मिला.

वहीं बरुण सोबती और स्पर्श श्रीवास्तव ने कॉमेडी कैटेगिरी में जॉइंटली 'रात जवान है' और 'दुपहिया' के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड जीता. वहीं, अनन्या पांडे को 'कॉल मी बे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (फीमले) कॉमेडी कैटेगिरी में अवॉर्ज मिला. 'रात जवान है' को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज घोषित किया गया.

फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट