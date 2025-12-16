Filmfare OTT Awards 2025: जयदीप अहलावत बने बेस्ट एक्टर, अनन्या पांडे ने भी जीता अवॉर्ड, यहां जानें-विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
Filmfare OTT Awards 2025 Winners: फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की अनाउंसमेंट हो गई है. जयदीप अहलावत से लेकर अनन्या पांडे तक ने अपनी दमदार एक्टिंग से अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.
सोमवार, 15 दिसंबर को मुंबई में फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 होस्ट किए गए. इन पुरस्कारों में 1 अगस्त, 2024 से 31 जुलाई, 2025 के बीच इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्मों और सीरीज को सम्मानित किया गया. चलिए यहां विनर्स की कंप्लीट लिस्ट जानते हैं.
फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में किसे मिला कौन सा अवॉर्ड
बता दें कि ब्लैक वारंट को बेस्ट सीरीज का अवॉर्ड मिला, जबकि पाताल लोक को बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स द्वारा सराहा गई) का अवॉर्ड मिला. वहीं मोनिका पनवार ने खौफ में अपने दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा) का पुरस्कार जीता, और जयदीप अहलावत ने पाताल लोक में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर (ड्रामा) का अवॉर्ड अपने नाम किया. ब्लैक वारंट के लिए ज़हान कपूर और शेखर होम के लिए रसिका दुगल को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया अवॉर्ड मिला.
वहीं बरुण सोबती और स्पर्श श्रीवास्तव ने कॉमेडी कैटेगिरी में जॉइंटली 'रात जवान है' और 'दुपहिया' के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड जीता. वहीं, अनन्या पांडे को 'कॉल मी बे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (फीमले) कॉमेडी कैटेगिरी में अवॉर्ज मिला. 'रात जवान है' को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज घोषित किया गया.
फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 के विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
- बेस्ट सीरीज़ - ब्लैक वारंट
- बेस्ट निर्देशक, सीरीज़ - विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, अंबिएका पंडित और रोहिन रवीन्द्रन (ब्लैक वारंट)
- बेस्ट सीरीज़ (क्रिटिक्स) - पाताल लोक सीज़न 2
- बेस्ट निर्देशक, सीरीज़ (क्रिटिक्स) - अनुभव सिन्हा (आईसी 814: द कंधार हाईजैक) और नागेश कुकुनूर (द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस)
- बेस्ट एक्टर, सीरीज़ (मेल): ड्रामा - जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीज़न 2)
- बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज़ (क्रिटिक्स): ड्रामा - ज़हान कपूर (ब्लैक वारंट)
- बेस्ट एक्ट्रेस, सीरीज़ (फीमेल): ड्रामा - मोनिका पंवार (खौफ़)
- बेस्ट एक्टर(महिला), सीरीज़ (क्रिटिक्स): ड्रामा - रसिका दुग्गल (शेखर होम)
- बेस्ट कॉमेडी (सीरीज़/स्पेशल) - रात जवान है (सुमीत व्यास)
- बेस्ट एक्टर, सीरीज़ (मेल): कॉमेडी - बरुण सोबती (रात) जवान है) और स्पर्श श्रीवास्तव (दुपहिया)
- बेस्ट एक्टर, सीरीज़ (फीमेल): कॉमेडी - अनन्या पांडे (कॉल मी बे)
- बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता,सीरीज(मेल): ड्रामा - राहुल भट (ब्लैक वारंट)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सीरीज (फीमेल): ड्रामा - तिलोत्तमा शोम (पाताल लोक सीजन 2)
- बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता, सीरीज (मेल): कॉमेडी - विनय पाठक (ग्राम चिकित्सालय)
- बेस्ट सोपर्टिंग अभिनेत्री,सीरीज(महिला): कॉमेडी - रेणुका शाहणे (दुपहिया)
- बेस्ट (नॉन फिक्शन) ओरिजनल (सीरीज/स्पेशल) - एंग्री यंग मेन (नम्रता राव)
- बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल - गर्ल्स विल बी गर्ल्स
- बेस्ट निर्देशक, वेब ओरिजिनल फिल्म - शुचि तलाती (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
- बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स द्वारा सम्मानित) - बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज़)
- बेस्ट अभिनेता, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल) - अभिषेक बनर्जी (स्टोलन)
- बेस्ट अभिनेत्री, वेब ओरिजिनल फिल्म (महिला) - सान्या मल्होत्रा (मिसेज)
- बेस्ट अभिनेता (मेल) वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स द्वारा सम्मानित) - विक्रांत मैसी (सेक्टर 36)
- बेस्ट अभिनेत्री (महिला) वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स) - प्रीति पाणिग्राही (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल) - दीपक डोबरियाल (सेक्टर 36)
- बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल) - कानी कुसृति (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)
- बेस्ट स्टोरी, सीरीज - स्मिता सिंह (खौफ) और सुदीप शर्मा (पाताल लोक सीजन 2)
- बेस्ट ओरिजन स्क्रीनप्ले,सीरीज- सुदीप शर्मा, अभिषेक बनर्जी, राहुल कनोजिया, तमाल सेन (पाताल लोक सीजन 2)
- बेस्ट एडेप्टेशन स्क्रीनप्ले,सीरीज - सत्यंशु सिंह और अर्केश अजय (ब्लैक वारंट)
- बेस्ट डायलॉग्स, सीरीज- अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव (आईसी 814: द कंधार हाईजैक)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, सीरीज- पंकज कुमार (खौफ)
- बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सीरीज- प्रिया सुहास, सुरभि वर्मा (फ्रीडम एट मिडनाइट)
- बेस्ट एडिटिंग, सीरीज- तान्या छाब्रिया (खौफ)
- बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, सीरीज - आयशा दासगुप्ता (फ्रीडम एट मिडनाइट)
- बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक,सीरीज - अलोकानंद दासगुप्ता (खौफ),
- बेस्ट वीएफएक्स (सीरीज़): फैंटम एफएक्स (खौफ)
- बेस्ट साउंड डिज़ाइन (सीरीज़): बिगिना दहल (खौफ)
- बेस्ट म्यूजिक एल्बम (सीरीज़): आकाशदीप सेनगुप्ता (बंदिश बैंडिट्स सीज़न 2)
- बेस्ट स्टोरी (वेब ओरिजिनल फिल्म): करण तेजपाल, गौरव ढिंगरा, स्वप्निल सालकर (स्टोलन)
- बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले (वेब ओरिजिनल फिल्म): अविनाश संपत और विक्रमादित्य मोटवाने (सीटीआरएल)
- बेस्ट डायलॉग (वेब ओरिजिनल फिल्म): विजय मौर्य (अग्नि)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफर (वेब ओरिजिनल फिल्म) - ईशान घोष (स्टोलन)
- बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन (वेब ओरिजिनल फिल्म) - एक्रोपोलिस, सुमित बसु, स्निग्धा बसु और रजनीश हेडाओ (अग्नि)
- बेस्ट एडिटिंग (वेब ओरिजिनल फिल्म) - जहान नोबल (सीटीआरएल)
- बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक (वेब ओरिजिनल फिल्म) - स्नेहा खानवलकर (सीटीआरएल)
- बेस्ट साउंड डिज़ाइन (वेब ओरिजिनल फिल्म) - सुमित बॉब नाथ (स्टोलन)
- बेस्ट म्यूजिक एल्बम (वेब ओरिजिनल फिल्म) - जस्टिन प्रभाकरन और रोचक कोहली (आप जैसा कोई)
- बेस्ट डेब्यू पुष्कर सुनील महाबल (ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे - लव किल्स)
- ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (मेल), सीरीज - अनुराग ठाकुर (ब्लैक वारंट)
- ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (फीमेल), सीरीज-लिसा मिश्रा (कॉल मी बे)
- बेस्ट डेब्यू, वेब ओरिजिनल फिल्म - करण तेजपाल (स्टोलन) और आदित्य निम्बालकर (सेक्टर 36)
- ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (मेल), वेब ओरिजिनल फिल्म - शुभम वर्धन (स्टोलन)
- ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (फीमल), वेब ओरिजिनल फिल्म - अर्चिता अग्रवाल (डिस्पैच)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (जनता की पसंद) - डिवोर्स (निर्देशक: राघव कंसल)
- बेस्ट अभिनेत्री (महिला), शॉर्ट फिल्म - फातिमा सना शेख (फिल्म: आयशा)
- बेस्ट अभिनेता (मेल), शॉर्ट फिल्म - अयान खान (फिल्म: चश्मा)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फिक्शन) - आयशा (निर्देशक: निहित भावे)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (नॉन-फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री) - लंगूर (निर्देशक: हैदर खान)
- बेस्ट डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म - रेणुका शाहणे (फिल्म: धावपत्ती)
