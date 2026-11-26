'करी एंड सायनाइड: द जॉली जोसेफ केस' और 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ' के बाद, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक को स्क्रीन पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' नाम की यह आने वाली ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया टुडे ओरिजिनल्स' द्वारा प्रेजेंंट की गई है.

ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री है 'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी'

ये डॉक्यूमेंट्री, सुकेश चंद्रशेखर के सफर को दिखाती है. जिसमें उसे बेंगलुरु के एक टीनएजर से लेकर करोड़ों की उगाही और धोखाधड़ी के मामलों के मुख्य आरोपी बनने तक की कहानी बयां की गई है.

नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टा अकाउंट पर लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' का पोस्टर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा है, " साजिशें, घोटाले, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. नई डॉक्यूमेंट्री, 'लव, स्कैम और धोखा - द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' देखें, जो 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर."

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सुकेश चंद्र के से जुड़ी कई जानकारियां आएंगी सामने

बता दें कि सालों से, सुकेश अपनी कथित धोखाधड़ी की घटनाओं के चलते नेशनल हेडलाइन्स में रहा है. उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया, खुद को बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर पेश किया और बॉलीवुड सितारों और राजनीतिक हस्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए.

सुर्खियों से आगे बढ़कर, यह डॉक्यूमेंट्री दो साल से ज्यादा की जांच के आधार पर सुकेश चंद्रशेखर के बैकग्राउंड और उसके काम करने के तरीकों से जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने लाती है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

दिल्ली की तिहाड़ में बंद होने के बाद भी कैसे की धोखाधड़ी?

फिल्म का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस्ड है कि कैसे उसने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की. इसमें उन कमियों को उजागर किया गया है, जिनकी वजह से सबके सामने होते हुए भी यह खेल चलता रहा.

'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' के बारे में

इस डॉक्यूमेंट्री को 'इंडिया टुडे ओरिजिनल्स' ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन मौमिता सेन और नियंता शेखर ने किया है. बता दें कि 'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' 18 दिसंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.