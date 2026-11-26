जैसे ही वीकेंड आता है, वैसे ही ओटीटी लवर्स तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह तलाशने लगते हैं कि घर पर अपने परिवार के साथ कौन सी नई फिल्में देखी जाएं. दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए, इस शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तकअलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान सकते हैं और इन्हें अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

दृश्यम द कन्क्लूजन

अजय देवगन की दृश्यम फ्रैंचाइजी की आखिरी कड़ी 'दृश्यम द कन्क्लूजन' या 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया. वहीं अब ये ओटीटी पर दस्तक दे रही है. इस फिल्म में अजय देवगन से लेकर तबू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर ने अपने-अपने किरदारों में कमबैक किया है. वहीं फिल्म में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज स्टार कास्ट में शामिल होने वाले नए कलाकार हैं. ये फिल्म 27 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.



हनुमान अंश

बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश ने भी अपने थिएट्रिकल रन के दौरान चमत्कारिक परफॉर्म किया था. फैंस इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली ये फिल्म 27 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी.





ढाई चाल

'ढाई चाल' एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जो कॉलेज स्टूडेंट लीडर मयूर भारद्वाज (गगन अरोड़ा) की कहानी है. बाहरी राजनेताओं के प्रभाव वाले कैंपस चुनावों में हिस्सा लेने के दौरान, मयूर राजनीति की जटिल दुनिया में फंस जाता है. मुश्किल एलायंस से गुजरते हुए, मयूर को समझ आता है कि हर फैसले का कोई न कोई नतीजा होता है और भरोसा करना एक खतरनाक खेल साबित हो सकता है. इसे 27 नवंबर शुक्रवार से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

आदर्श कुटुंबम

वेंकटेश की आदर्श कुटुंबम बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी. हालांकि इस फैमिली ड्रामा की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 27 नवंबर यानी फ्राइजे से स्ट्रीमिंग शुरू कर रही है.





गरिविदि लक्ष्मी

गौरी नायडू जम्मुलु द्वारा निर्देशित इस तेलुगु म्यूजिकल बायोग्राफिकल ड्रामा में आनंदी, राग मयूर, नरेश, रासी, एलबी श्रीराम और श्रीनिवास अवसराला मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म एक ऐसे उभरते फिल्म निर्माता की कहानी है, जो रेड्डी विजया लक्ष्मी के जीवन को रिकॉर्ड करने के लिए गरिविदि गांव जाता है. रेड्डी विजया लक्ष्मी उत्तरी आंध्र की एक जानी-मानी 'बुरा कथा' कलाकार थीं, जिनकी कहानी को अब लगभग भुला दिया गया है. 'गरिविदि लक्ष्मी' 27 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है.





लॉ एंड ऑर्डर

रंजीत की मलयालम एक्शन ड्रामा 'लॉ एंड ऑर्डर' में कलाकारों की एक बड़ी टीम है, जिसमें प्रकाश वर्मा, लिमसन के. सनी, जॉय मैथ्यू, सुरेश कृष्णा, अभिरामी, शंकर रामकृष्णन और वी.के. प्रकाश शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें ममूटी का एक खास कैमियो भी है, जिसमें वे 2004 की फिल्म 'ब्लैक' के अपने मशहूर किरदार 'शान शान' को फिर से निभाते नजर आएंगे।

कहानी बालागोपाल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार अधिकारी हैं। वे एक ताकतवर अंडरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने के लिए अकादमी से हाल ही में पास हुए पांच युवाओं के साथ हाथ मिलाते हैं, जिससे बाद कहानी में कई नए ट्विस्ट आते हैं. इसे 27 नवंबर, शुक्रवार से मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं.

द चाइल्ड

फर्नांडो अरामबुरु के इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड 'द चाइल्ड' स्पेन के बास्क कंट्री में घटी एक ट्रैजिक घटना के बाद के हालात को दिखाती है. 1980 में, जब स्कूल में गैस विस्फोट के दौरान नौ साल के नुको की मौत हो जाती है, तो उसकी माँ और दादा इस गहरे सदमे से उबरने और अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करते हैं, इसे 27 नवंबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



