ओटीटी

Chatha Pacha OTT Release: 'चथा पाचा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे.

Chatha Pacha OTT Release: ‘चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. यानी जो लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हैं वे इसे घर बैठे एंजॉय कर सकेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

 थिएटर में ठीक ठाक परफॉर्म करने के बाद  ‘चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’ अब अपने ओटीटी डेब्यू की तैयारी कर रही है. इस मलयालम एक्शन कॉमेडी ने रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली थी. दरअसल फिल्म की डब्ल्यू डब्ल्यू ई रेस्लिंग थीम और ममूटी के कैमियो की वजह से फैंस में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई नहीं कर पाई. वहीं जो लोग इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इसे ओटीटी पर एंजॉय कर सकेंगे. जानते हैं ये फिल्म कब और कहां डिटजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी?

कब और कहां ओटीटी पर आएगी चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’?
अद्वैत नायर के डायरेक्शन में बनी ‘चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’ में अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू, विशाक नायर और ईशान शौकत अहम रोल में हैं. इस फिल्म में ह्यूमर, एक्शन और पुरानी यादों से भरा खूब रेसलिंग ड्रामा है. बता दें कि ये फिल्म गुरुवार, 19 फरवरी, 2026 से के दिग्गज प्लेटफॉप्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. प्लेटफ़ॉर्म ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह अपडेट दिया है. पोस्ट में लिखा गया है, “यह लड़ाई रिंग में शुरू हो सकती है, लेकिन यह वहां खत्म नहीं होती, ओन्नुम नोक्कंडा, चथा पाचा, चथा पाचा नेटफ्लिक्स पर देखें, 19 फरवरी को, मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
ओरिजिनल मलयालम वर्जन के अलावा, दर्शकों के पास तमिल, कन्नड़, हिंदी और तेलुगु में डब वर्जन देखने का ऑप्शन भी होगा, जिससे यह पूरे भारत में ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएगी. इस फ़िल्म का रनटाइम 2 घंटे 14 मिनट है. वीकेंड पर इसे वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़की कहानी
‘चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’ में यंगस्टर्स का एक ग्रुप, बचपन में टीवी पर देखे गए WWE मैचों से इंस्पायर होकर, कोच्चि में यह आइडिया लाने का फैसला करता है, उनके शौकिया, कॉस्ट्यूम वाली कुश्ती का आइडिया लोकल लोगों को पसंद आता है, और यहां तक कि लोकल गुंडे भी इवेंट का हिस्सा बन जाते हैं. हालाँकि, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, और जल्द ही मुसीबत खड़ी हो जाती है.

चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़ कास्ट और क्रू
‘चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ राउडीज़’ में अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू, विशाक नायर, ममूटी, सिद्दीकी, वेधिका श्रीकुमार, ईशान शौकत, श्यामप्रकाश एम.एस., कारमेन एस मैथ्यू, वैष्णव बीजू, तोश क्रिस्टी, ज़रीन शिहाब और थेज़नी खान अहम रोल में हैं. फिल्म को अधवैत नायर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने कहानी भी दी है, और सनूप थायकुडम ने स्क्रीनप्ले और डायलॉग डेवलप किए हैं. फिलम का म्यूजिक मुजीब मजीद और शंकर एहसान लॉय ने दिया है. आर्ट डायरेक्शन सुनील दास ने किया है, जबकि कॉस्ट्यूम मेलवी जे ने डिज़ाइन किए हैं.फिल्म को रील वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले रमेश रामकृष्णन, रितेश रामकृष्णन और शिहान शौकत ने प्रोड्यूस किया है.

Published at : 17 Feb 2026 12:43 PM (IST)
