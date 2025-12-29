OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

ऑरमैक्स मीडिया ने 22-28 दिसंबर 2025 के बीच के टॉप 5 नॉन-फिक्शन शोज की लिस्ट जारी कर दी है. बार जारी हुई लिस्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला. इन शोज ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया है.

ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में भारती सिंह का शो कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' सबसे ऊपर रहा. वहीं कपिल शर्मा का शो दूसरे पोजिशन पर है. इसके अलावा आइए जानते हैं कौन से शोज़ इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए और किसने OTT पर राज किया.





ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में भारती सिंह का शो कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' टॉप-1 पोजिशन जियो हॉटस्टार पर इसे 4.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो ने टॉप पोजीशन को अपने शानदार फनी कंटेंट, बेहतरीन होस्टिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के दम पर हासिल किया.भारती का शो न केवल दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रहा है, बल्कि हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचा रहा है.





कपिश शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो ' ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में इस बार दूसरे पोजिशन पर है. नेटफ्लिक्स पर इसे 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.





सोनी LIV पर 'इंडियन आइडल -16' को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस व्यूज के साथ यह शो तीसरे नंबर है. सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल' में श्रेया घोषाल,विशाल ददलानी और बादशाह बतौर जज दर्शकों का दिल जीत लेते हैं.







ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर 'बिग बॉस-9' (तमिल) है. इसे जियो हॉट स्टार पर 1.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. बता दें कि बिग बॉस तमिल सीजन 8 से विजय सेतुपति ने बतौर होस्त कमान संभाली. उन्होंने कमल हासन की जगह ली. इससे पहले बिग बॉस तमिल के सात सीजन कमल हासन ने होस्ट किए थे.

ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति -17' पांचवें नंबर है. सोनी LIV पर इसे 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.