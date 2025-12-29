हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

Ormax Top 5 Most Viewed OTT Shows 2025: ऑरमैक्स ने अपनी टॉप 5 ओटीटी नॉन-फिक्शन शोज में भारती सिंह का शो सबसे ज्यादा देखा गया! यह शो ने टॉप पोजीशन हासिल की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Dec 2025 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

ऑरमैक्स मीडिया ने 22-28 दिसंबर 2025 के बीच के टॉप 5 नॉन-फिक्शन शोज की लिस्ट जारी कर दी है. बार जारी हुई लिस्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला. इन शोज ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया है.

ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में भारती सिंह का शो कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' सबसे ऊपर रहा. वहीं कपिल शर्मा का शो दूसरे पोजिशन पर है. इसके अलावा आइए जानते हैं कौन से शोज़ इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए और किसने OTT पर राज किया.


OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में भारती सिंह का शो कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' टॉप-1 पोजिशन जियो हॉटस्टार पर इसे 4.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो ने टॉप पोजीशन को अपने शानदार फनी कंटेंट, बेहतरीन होस्टिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के दम पर हासिल किया.भारती का शो न केवल दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रहा है, बल्कि हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचा रहा है.


OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

  कपिश शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो ' ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में इस बार दूसरे पोजिशन पर है. नेटफ्लिक्स पर इसे 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.


OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर

सोनी LIV पर 'इंडियन आइडल -16' को 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस व्यूज के साथ यह शो तीसरे नंबर है. सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल' में श्रेया घोषाल,विशाल ददलानी और बादशाह बतौर जज दर्शकों का दिल जीत लेते हैं.  


OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन पर
 

ऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर 'बिग बॉस-9' (तमिल) है. इसे जियो हॉट स्टार पर 1.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. बता दें कि बिग बॉस तमिल सीजन 8 से विजय सेतुपति ने बतौर होस्त कमान संभाली. उन्होंने कमल हासन की जगह ली. इससे पहले बिग बॉस तमिल के सात सीजन कमल हासन ने होस्ट किए थे.
OTT के टॉप 5 शो की लिस्ट: भारती सिंह के शो ने मारी बाजी, जानिए कौन है दूसरी पोजीशन परऑरमैक्स टॉप 5 की लिस्ट अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति -17' पांचवें नंबर है. सोनी LIV पर इसे 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.  

 

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 09:14 PM (IST)
Tags :
JioHotstar Ormax Top 5 Most Viewed OTT Shows 2025 LAUGHTER CHEFS S3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Unnao Case को लेकर क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Kuldeep Sengar
New Year Celebration: नए साल पर पार्टी-डांस पर पाबंदी क्यों? क्यों हिंदू-मुसलमान? | Shahabuddin
Shahabuddin Razvi on New Year Celebration: बरेली के मौलाना का नए साल पर फतवा..जश्न ना मनाने की नसीहत
Khabar Gawah Hai: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, एंजेल को कब मिलेगा इंसाफ? | Tripura Angel Chakma death
2025 के सबसे पॉपुलर Web Series: The Bads of Bollywood, Dupahiya, Black Warrant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
जनरल नॉलेज
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
शिक्षा
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget