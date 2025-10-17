ओटीटी पर हर हफ्ते कोई न कोई एक ऐसी फिल्म या सीरीज रिलीज होती है जो लोगों को इंप्रेस कर देती है. एक ऐसी ही सस्पेंस से भरी फिल्म आई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इस फिल्म की स्टारकास्ट भी शानदार है. फिल्म में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार लीड रोल में नजर आए हैं. पंचायत के सचिवजी ने ऐसी एक्टिंग की है कि हर कोई चौंक गया है. इस फिल्म का नाम भागवत चैप्टर 1 है जो ओटीटी पर रिलीज हो गई है.

पंचायत के सचिवजी कहो या जीतू भैया, ये हमेशा से पॉजिटिव रोल में ही नजर आए हैं. मगर फैंस इनको पहली बार नेगेटिव रोल में देखकर जरुर इंप्रेस होने वाले हैं. फिल्म में जितेंद्र कुमार का नेगेटिव रोल है. वहीं अरशद वारसी पुलिस वाले के किरदार में खूब जंचे हैं. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म को कब और कहां देख सकते हैं.

कब और कहां देखें भागवत चैप्टर 1

अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की भागवत चैप्टर 1 को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. ये फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही लोगों ने इसे देखना भी शुरू कर दिया है और इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं.

कैसी है फिल्म

एबीपी न्यूज ने भागवत चैप्टर 1 का रिव्यू किया है. ये एक अच्छी फिल्म है लेकिन इसका स्क्रीनप्ले थोड़ा बिखरा हुआ है, अरशद और जितेंद्र की एक्टिंग इस फिल्म को देखने लायक बनाती है, कहीं कहीं कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं, कुछ चीजें अचानक से हो जाती हैं और आप समझ नहीं पाते, कुछ जगह लॉजिक की कमी लगती है, आरोपी खुद अपना केस लड़ता है ये बात हजम नहीं होती, फिल्म सस्पेंस क्रिएट तो करती है लेकिन इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती, इस कहानी पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है और अगर आपने वो देखी होगी तो फिर आप निराश हो सकते हैं लेकिन उसे एक फिल्म की शक्ल में देखना वक्त बचाता है, एक्टर्स का कमाल काम ही इस फिल्म को बचाता है, कुल मिलकर कुछ कमियों के बाद भी ये फिल्म देखी जा सकती है.

