हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग

सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिनपर फैंस प्यार लुटाते नजर आए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2025 07:25 PM (IST)
एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों काम से दूर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी एक दोस्त की शादी अटेंड की. इसके फंक्शन्स अब कई तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें वो मां और भाई इब्राहिम अली खान के साथ पोज देती दिखी.

सारा अली खान सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं. यहां एक्ट्रेस अपनी लाइफ की हर अपडेट शेयर करती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी दोस्त की शादी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. इन तस्वीरों में सारा का कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक देखने को मिला.
सारा अली खान ने शादी के फंक्शन्स की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें से कुछ में वो अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ में भाई इब्राहिम अली और मां अमृता सिंह के साथ पोज देती नजर आई.
इस फोटो में भाई-बहन की ये जोड़ी काफी कमाल लग रही है. इब्राहिम जहां ब्लैक शेरवानी में हैंडसम दिखे. वहीं सारा पिंक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
सारा की शेयर की गई एक फोटो में दोनों भाई बहन अपनी मां अमृता सिंह के साथ दिखे. तीनों को देखकर लग रहा है कि शादी के एक फंक्शन में उन्होंने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की थी.
यहां सारा की अपनी मां के साथ गजब बॉन्डिंग देखने को मिली. दोनों का ये ट्रेडिशनल लुक फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.
सारा ने दोस्त की शादी में पेस्टल कलर का हैवी लहंगा कैरी किया था. अपना लुक एक्ट्रेस ने माथे पर टिका और बड़े झुमकों के साथ कंपलीट किया था.
Published at : 04 Oct 2025 07:25 PM (IST)
Photo Gallery

