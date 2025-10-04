एक्सप्लोरर
मां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग
सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिनपर फैंस प्यार लुटाते नजर आए.
एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों काम से दूर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी एक दोस्त की शादी अटेंड की. इसके फंक्शन्स अब कई तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें वो मां और भाई इब्राहिम अली खान के साथ पोज देती दिखी.
Published at : 04 Oct 2025 07:25 PM (IST)
