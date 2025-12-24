'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी, अब तक 900 करोड़ कमा चुकी है फिल्म

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन होने वाले हैं और इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर ने लोगों को इतना इंप्रेस कर दिया है कि ये जल्द ही 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी. ऐसे में अब फैंस को इंतजार है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी.

धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. हर किसी ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस किया है. अक्षय खन्ना तो अपने गाने के एक क्लिप से जमकर वायरल हो रहे हैं. जो धुरंधर देख रहा है वो अक्षय खन्ना की तारीफ जरुर कर रहा है.

ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

धुरंधर को लेकर लोगों में बहुत क्रेज है. सिनेमाघरों में देखने के बाद भी लोग इसे ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. हालांकि अभी तक मेकर्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसकी रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी इंतजार है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाए 900 करोड़

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. वर्ल्डवाइड धुरंधर ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार करके कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. वहीं इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने 589.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ये कमाई अभी रुकने नहीं वाली है. धुरंधर अभी और भी कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. अगर धुरंधर इसी तरह से कमाई करती रही तो ये कांतारा चैप्टर 1 को पीछे छोड़कर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है.

ये भी पढ़ें: धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने छोड़ दी 'दृश्यम 3'? वजह का भी हो गया खुलासा!