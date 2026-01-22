98वें अकेडमी अवॉर्ड्स यानी कि ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेशंस पूरे हो चुके हैं. भारतीय समय के अनुसार इसका ऐलान शाम 7 बजे से शुरू हो गया था. ये नॉमिनेशंस दो चरणों में पूरे हुए. दूसरे चरण का सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि भारतीय फिल्म 'होमबाउंड' भी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजी गई थी. हालांकि नॉमिनेशंस में इस फिल्म का नाम नहीं आया और इससे फैंस का दिल टूट गया है. यहां देखें ऑस्कर नॉमिनेशंस में किस फिल्म और एक्टर का नाम घोषित किया गया है:

एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल

ऑस्कर नॉमिनेशंस की शुरुआत बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के साथ हुई. जिसमें 'सैंटिमेंटल वैल्यू' से दो एक्ट्रेस को जगह मिली है. तो वहीं सिनर्स और वीपन्स से भी एक्ट्रेसेज इस लिस्हैंट में हैं.

एली फैनिंग (सेंटिमेंटल वैल्यू) इनगा इब्सडॉटर लिलीस (सेंटिमेंटल वैल्यू) एमी मैडिगन (वीपन्स) वुनमी मोसाकु (सिनर्स) तियाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनादर)





मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग

फ्रैंकन्स्टीन

माइक हिल, जॉर्डन सैम्युएल और क्लिओना फरी

कोकुहो क्योको तोयोकावा, नाओमी हिबिनो, और टडाशी निशिमात्सु सिनर्स

केन डिआज, माइक फोनटेंन और शुनिका टेरी द स्मैशिंग मशीन

काजु हीरो, ग्लेन ग्रिफिन और बोएरन रेहबिन द अगली स्टेप सिस्टर

थॉमस फोल्डबर्ग और एनी कैथेरिन सौरबर्ग

ओरिजिनल स्कोर

बुगोनिया (जर्स्किन फेंड्रिक्स) फ्रैंक्सटीन (एलैक्जेंडर डिस्प्लेट) हैमनेट (मैक्स रिशर) वन बैटल आफ्टर अनादर (जॉनी ग्रीनवुड) सिनर्स (लड्विग गोरेन्सन)

लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

बशर्स स्टेन ए फ्रेंड ऑफ डोरोथी जेन ऑस्टिन्स पीरियड ड्रामा द सिंगर्स टू पीपल एक्सचेंजिंग साल्विया





एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

बटरफ्लाय फॉरेवर ग्रीन द गर्ल हूं क्राइड पर्ल्स रिटायरमेंट प्लान द थ्री सिस्टर्स

अडाप्टेड स्क्रीनप्ले

बुगोनिया फ्रैंकस्टीन हैमनेट वन बैटल आफ्टर अनादर ट्रेन ड्रीम्स

ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

ब्लू मून इट वॉज जस्ट एन एक्सिडेंट मार्टी सुप्रीम सेंटिमेंटल वैल्यू सिनर्स





एक्टर इन सपोर्टिंग रोल

बेनिसियाओ डेल टोरो जैकब इलोर्डी डेलरॉय लिन्डो सीन पेन स्टेलन स्कार्सगार्ड

कास्टिंग

हैमनेट मार्टी सुप्रीम वन बैटल आफ्टर अनादर द सीक्रेट एजेंट सिनर्स

कॉस्ट्यूम डिजाइन

अवतार: फायर एंड ऐश फ्रैंकस्टीन हैमनेट मार्टी सुप्रीम सिनर्स

ओरिजिनल सॉन्ग्स

डियर मी (डियेन वॉरन: रिलेंटलेस) गोल्डन (केपॉप डेमन हंटर्स) आई लाइड टू यू (सिनर्स) स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय (वीवा वर्दी) ट्रेन ड्रीम्स (ट्रेन ड्रीम्स)

डॉक्युमेंटरी फीचर फिल्म

द आलाबामा सोल्यूशन कम सी मी इन द गोल्डन लाइट कटिंग थ्रू रॉक्स मिस्टर नोबडी अगेन्स्ट पुतिन द परफेक्ट नेबर

डॉक्युमेंटरी शॉर्ट फिल्म

ऑल द एम्प्टी रूम्स आर्म्ड ओनली विथ ए कैमेरा: द लाइफ एंड डेथ ऑफ ब्रेंट रिनॉड चिल्ड्रन नौ मोर: वेयर एंड आप गोन द डेविल इज बिजी परफेक्टली ए स्ट्रेंजनेस

इंटरनेशनल फीचर फिल्म

द सीक्रेट एजेंट (ब्राजील) इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट (फ्रांस) सेंटिमेंटल वैल्यू (नॉर्वे) सिरत (स्पेन) द वॉइस ऑफ हिंद रजब (तुनीशिया)

एनिमेटेड फीचर फिल्म