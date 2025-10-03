बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. लेकिन इस वक्त एक्ट्रेस का कोई बयान नहीं उनकी कुछ लेटेस्ट पोस्ट सुर्खियों में छाई हुई हैं. इनकी वजह से एक बार फिर उर्वशी बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. दरअसल ये सारी पोस्ट एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की देसी गर्ल यानि प्रियंका चोपड़ा की इंस्टा स्टोरी से कॉपी-पेस्ट की. ऐसे में यूजर्स ने फिर उर्वशी को आड़े हाथों लिया.

उर्वशी ने कॉपी-पेस्ट की प्रियंका की पोस्ट

दरअसल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. जहां वो वक्त-वक्त पर अपने फैंस के लिए स्टोरी और पोस्ट शेयर करती हैं. हाल ही में उन्होंने फेमस प्राइमेटोलॉजिस्ट और मानवविज्ञानी Jane Goodall को श्रद्धांजलि दी थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने फैंस को शुभ दशहरा कहा, फिर तीसरी स्टोरी एक्ट्रेस ने गांधी जयंती पर लगाई और चौथे में एक मैसेज था. जिसमें ‘आई वॉंट माय फ्यूचर’ लिखा था.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

अब प्रियंका की ये सारी की सारी स्टोरी उर्वशी रौतेला ने हूबहू कॉपी की और अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट भी कर दी. जिसने यूजर्स का ध्यान खींचा. बस फिर क्या था, एक बार फिर वो उर्वशी रौतेला के पीछे पड़ गए और उनको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहती’, दूसरे ने लिखा, ‘शक्ल के साथ अक्ल पर भी मेकअप कर लिया’ , तीसरे यूजर ने लिखा, ‘ये अपनी अलग ही दुनिया में जी रही हैं. एक ने लिखा, 'खुद का बिल्कुल भी दिमाग नहीं है..'





सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं एक्ट्रेस

बता दें कि उर्वशी रौतेला ग्लैमर वर्ल्ड का फेमस नाम हैं. वो फिल्मों में भले ही कम नजर आती हो, लेकिन अपने फैशन सेंस और लग्जरी लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन अपनी नई-नई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.

