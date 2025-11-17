हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirth Anniversary: जुबीन गर्ग की मां थीं पहली गुरु, पढ़ाई छोड़ सुरों का बिखेरा ऐसा जादू कि बन गए संगीत के बादशाह

Birth Anniversary: जुबीन गर्ग की मां थीं पहली गुरु, पढ़ाई छोड़ सुरों का बिखेरा ऐसा जादू कि बन गए संगीत के बादशाह

Zubeen Garg Birth Anniversary: जुबीन गर्ग उन सिंगर्स में से हैं जिन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया. जयंती के मौके पर जानें दिवगंत सिंगर से जुड़ी खास बातें.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

संगीत की दुनिया में कई ऐसे कलाकार आते हैं, जिनकी आवाज लोगों के दिलों में हमेशा बस जाती है. जुबीन गर्ग भी उन्हीं में से एक थे. उनकी गायकी ने बॉलीवुड, असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल और कई अन्य भाषाओं के संगीत को नई पहचान दी. जुबीन गर्ग का नाम सुनते ही एक खास रिदम और दिल को छू जाने वाली आवाज कानों में गूंजने लगती है.

बचपन में मां से मिली संगीत की बुनियादी शिक्षा 
जुबीन गर्ग का नाम प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था. यह नाम उनके माता-पिता की उस चाहत को दर्शाता था कि उनका बच्चा भी संगीत की दुनिया में कुछ बड़ा करे.जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवम्बर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में हुआ.

उनके पिता, मोहन बोरठाकुर, एक मजिस्ट्रेट थे, और उनकी मां, इली बोरठाकुर, खुद एक सिंगर थीं. संगीत का प्यार और प्रतिभा जुबीन को उनकी मां से ही मिली. उन्होंने सिर्फ तीन साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था.

बचपन में ही उनका संगीत के प्रति जुनून दिखने लगा. उनकी मां उनकी पहली गुरु थीं, और उन्होंने ही जुबीन को तबला और संगीत की बुनियादी ट्रेनिंग दी.

कॉलेज की पढाई छोड़ चुना चुना संगीत 
जुबीन ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और पूरी तरह से गाने पर ध्यान देने लगे थे. यही वह समय था जब उन्होंने अपना पहला असमिया एल्बम 'अनामिका' रिकॉर्ड किया. इसके बाद उनके गाने 'तुमी जुनु परिबा हुन' और 'तुमी जुनाकी हुबाख' 1993 में रिलीज हुए.

जुबीन ने लगातार कई असमिया एल्बम दिए, जिनमें 'जापुनोर जुर', 'जुनाकी मोन', 'माया', और 'आशा' शामिल हैं.

इंडीपॉप एल्बम से शुरू किया करियर 
1995 में जुबीन मुंबई चले आए और इंडीपॉप एल्बम 'चांदनी रात' से अपना करियर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने 'जलवा', 'युही कभी', 'जादू' और 'स्पर्श' जैसे एल्बम दिए. बॉलीवुड में भी जुबीन ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा. उन्होंने 'गद्दार', 'दिल से', 'डोली सजा के रखना', 'फिजा', 'कांटे' और 'सपने सारे' जैसी फिल्मों में गाने गाए. उनके हिट गानों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई.

40 से भी ज्यादा भाषाओं में गा चुके हैं सिंगर 
जुबीन ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया. उन्होंने 'मोन', 'शुधु तुमी', 'पिया रे पिया रे', और 'चोखेर जोले' जैसे गानों से बंगाली दर्शकों का दिल जीता. उनके इस बहुभाषी करियर ने उन्हें एक ऐसा कलाकार बना दिया, जो किसी सीमाओं और भाषाओं के बंधन में नहीं बंधे. जुबीन गर्ग ने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और उनकी आवाज हर जगह पहचानी जाने लगी.

इसी साल दुनिया को अलविदा कह गए जुबीन गर्ग 
जुबीन गर्ग को कई पुरस्कार भी मिले. उनकी मेहनत और लगन को इंडस्ट्री ने हमेशा सराहा. खासकर 'गैंगस्टर' के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला. इंडीपॉप, बॉलीवुड और रीजनल म्यूजिक में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.इसी साल, 19 सितंबर 2025 को जुबीन गर्ग की मौत की खबर सामने आई. बताया गया कि सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई, हालांकि इस मामले पर एसआईटी जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Zubeen Garg Zubeen Garg Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
आईपीएल
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
Advertisement

वीडियोज

TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
आईपीएल
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
ओटीटी
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget