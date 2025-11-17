हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड26 साल में 23 फ्लॉप देने वाला एक्टर, फिर भी इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी में लौटता है बार-बार

26 साल में 23 फ्लॉप देने वाला एक्टर, फिर भी इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी में लौटता है बार-बार

ये बॉलीवुड एक्टर पिछले 26 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. एक्टर ने अब तक 29 फिल्मों में काम किया जिसमें से 23 फिल्में फ्लॉप रहीं. लेकिन इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी में वो हमेशा फीचर होते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

आज हम जिस एक्टर की बात करेंगे उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी. 9 साल की उम्र में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया लेकिन 1999 में उनकी डेब्यू फिल्म ही फ्लॉप हो गई. पिछले 26 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्में ही हिट हो पाई हैं. यहां जानिए इन फिल्मों के बारे में. 

29 में से सिर्फ 6 फिल्मों ने ही निकाला बजट का पैसा
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि आफताब शिवदसानी हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा. लेकिन जब 1999 में उन्होंने फिल्म मस्त से डेब्यू किया तो ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अपने 26 साल के करियर में एक्टर कुल 29 फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमें से 23 फिल्में सिर्फ फ्लॉप ही रही. बाकी की 6 फिल्मों ने एवरेज, हिट, सेमी–हिट और सुपर हिट बनकर मेकर्स के बजट का पैसा निकाला है. आफताब शिवदसानी की कुछ सफल फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार हैं–

  1. कसूर – 5.31 करोड़
  2. आवारा पागल दीवाना – 16.02 करोड़
  3. हंगामा – 12.61 करोड़
  4. मस्ती – 20.28 करोड़
  5. 1920: एविल रिटर्न्स – 22.86 करोड़
  6. ग्रैंड मस्ती – 102 करोड़

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आफताब शिवदसानी सिर्फ इन्हीं 6 फिल्मों के जरिए ऑडियंस का दिल जीत पाए हैं और इन्हीं मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई करते हुए मेकर्स के बजट का पैसा वसूला है. लेकिन अपने 26 साल के करियर में सिर्फ 6 हिट फिल्में दे कर भी आफताब शिवदसानी हमेशा इस हिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनते हैं.
26 साल में 23 फ्लॉप देने वाला एक्टर, फिर भी इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी में लौटता है बार-बार

इस हिट फ्रेंचाइजी में हमेशा फीचर होते हैं आफताब शिवदसानी 
हिंदी फिल्म स्टार आफताब शिवदसानी इन दिनों अपनी फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. भले एक्टर के करियर में उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं लेकिन बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी मस्ती में उन्हें हर बार देखा जाता है.

2004 में  'मस्ती' रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' और 2016 में 'ग्रेट ग्रांड मस्ती' में भी आफताब शिवदसानी को देखा गया.

इस फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों ने थिएटर्स में कमाल कर दिया. अब 21 नवंबर को  'मस्ती 4' रिलीज होगी जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी आफताब शिवदसानी नजर आएंगे इसके साथ ही विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
Aftab Shivdasani Mastiii 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
IPO Alert: Excelsoft Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Adani Rights Issue 2024: 25% Discount पर Share! निवेशकों के लिए बड़ा मौका? Price, Dates, Ratio
GST Cut : छोटी कारें और 350cc से कम की Bike होंगी सस्ती, इन गाड़ियों पर अब 18% देना होगा GST
शमीर टंडन ने लता मंगेशकर और आशा भोंसले, कॉर्पोरेट टू बॉलीवुड, किशोर कुमार के जादू को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
शुभमन गिल दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? इंजरी पर आया लेटेस्ट अपडेट; जानें अब कैसी है तबीयत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
Tv की नॉयना झेल रही हैं टूटी शादी का दर्द, बेटी की वजह से सताता है ये डर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget