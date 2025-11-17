26 साल में 23 फ्लॉप देने वाला एक्टर, फिर भी इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी में लौटता है बार-बार

आज हम जिस एक्टर की बात करेंगे उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी. 9 साल की उम्र में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया लेकिन 1999 में उनकी डेब्यू फिल्म ही फ्लॉप हो गई. पिछले 26 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्में ही हिट हो पाई हैं. यहां जानिए इन फिल्मों के बारे में.

29 में से सिर्फ 6 फिल्मों ने ही निकाला बजट का पैसा

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि आफताब शिवदसानी हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा. लेकिन जब 1999 में उन्होंने फिल्म मस्त से डेब्यू किया तो ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अपने 26 साल के करियर में एक्टर कुल 29 फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमें से 23 फिल्में सिर्फ फ्लॉप ही रही. बाकी की 6 फिल्मों ने एवरेज, हिट, सेमी–हिट और सुपर हिट बनकर मेकर्स के बजट का पैसा निकाला है. आफताब शिवदसानी की कुछ सफल फिल्मों के नाम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार हैं–

कसूर – 5.31 करोड़ आवारा पागल दीवाना – 16.02 करोड़ हंगामा – 12.61 करोड़ मस्ती – 20.28 करोड़ 1920: एविल रिटर्न्स – 22.86 करोड़ ग्रैंड मस्ती – 102 करोड़

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आफताब शिवदसानी सिर्फ इन्हीं 6 फिल्मों के जरिए ऑडियंस का दिल जीत पाए हैं और इन्हीं मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई करते हुए मेकर्स के बजट का पैसा वसूला है. लेकिन अपने 26 साल के करियर में सिर्फ 6 हिट फिल्में दे कर भी आफताब शिवदसानी हमेशा इस हिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनते हैं.



इस हिट फ्रेंचाइजी में हमेशा फीचर होते हैं आफताब शिवदसानी

हिंदी फिल्म स्टार आफताब शिवदसानी इन दिनों अपनी फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. भले एक्टर के करियर में उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं लेकिन बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी मस्ती में उन्हें हर बार देखा जाता है.

2004 में 'मस्ती' रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' और 2016 में 'ग्रेट ग्रांड मस्ती' में भी आफताब शिवदसानी को देखा गया.

इस फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों ने थिएटर्स में कमाल कर दिया. अब 21 नवंबर को 'मस्ती 4' रिलीज होगी जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी आफताब शिवदसानी नजर आएंगे इसके साथ ही विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.