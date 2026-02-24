‘जो इंटरनेट पर पढ़ा है वो झूठ है’, जाकिर खान ने हेल्थ की अफवाहों पर दिया करारा जवाब

मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में अपने ब्रेक को लेकर चल रही खबरों पर खुलकर बात की है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही थी कि वह खराब सेहत की वजह से काम से दूर हो गए हैं. इन खबरों ने उनके फैंस को काफी चिंता में डाल दिया था. कई लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे और उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछ रहे थे. अब जाकिर खान ने खुद सामने आकर इन सभी बातों को गलत बताया है.

“कोई बीमारी नहीं है”

उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेट पर जो खबरें चल रही हैं, वे सच नहीं हैं. जाकिर ने बताया कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है. उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी परेशानी हर इंसान को होती है, लेकिन ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक इलाज कराना पड़े. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि उनकी सेहत ठीक है और चिंता करने की जरूरत नहीं है.

स्टैंडअप से ब्रेक लेने की असली वजह आई सामने

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर खान ने यह भी बताया कि उन्होंने स्टैंडअप शो से ब्रेक अपनी मर्जी से लिया है. इसका कारण उनकी सेहत नहीं, बल्कि नए काम की तैयारी है. उन्होंने कहा कि उन्हें लिखने के कई नए मौके मिले हैं और वह इन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं. लगातार स्टेज शो करने के कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था. इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ समय रुककर अपने नए आइडिया और कहानियों पर काम किया जाए.

“मैं गायब नहीं हो रहा”

उन्होंने अपने फैंस से प्यार भरे अंदाज में कहा कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो रहे हैं. यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है ताकि वह और बेहतर कंटेंट के साथ वापस आ सकें. उनके इस बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. अब साफ हो गया है कि जाकिर खान का ब्रेक किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि नए और अच्छे काम की तैयारी के लिए है.