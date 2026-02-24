सीबीएफसी ने ‘द केरला स्टोरी 2 में किए 16 कट, लिप लॉक सीन किए कम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Kerala Story 2: लिप लॉक सीन किए कम, रेप विजुअल्स भी घटाए, जानें- CBFC ने 'द केरला स्टोरी 2 में और क्या-क्या किए बदलाव

The Kerala Story 2: ‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सीबीएफसी ने 16 कट लगाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 11:44 AM (IST)
‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ इस शुक्रवार, 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है. इस अपकमिंग फिल्म ने अपने चौंकाने वाले और विवादित कंटेंट की वजह से पहले ही काफी बज क्रिएट कर लिया गै. आमतौर पर, ऐसी फिल्मों में अक्सर झकझोर देने वाला कंटेंट होता है और इसलिए, ये सिर्फ़ बड़ों के देखने के लिए होती हैं. इसलिए, यह ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक सरप्राइज़ था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफ़िकेट के साथ पास कर दिया. हालांकि सीबीएफसी ने फिल्म में 16 कट लगाने के लिए कहा है. जानते हैं ‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ में कौन-कौन से बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं.

‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ में लगे 16 कट
बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी ने ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ में 16 कट या बदलाव करने को कहा है.  

  • सबसे पहले, किसिंग सीन को 50% कम कर दिया गया है. यानी लिप-लॉक सीन को 7 सेकंड छोटा कर दिया गया है.
  • रेप सीन के विज़ुअल भी 50% कम कर दिए गए, यानी 20 सेकंड कम किए गए हैं.
  •  दो सीन - एक जिसमें एक महिला को थप्पड़ मारा जाता है और दूसरा जिसमें एक महिला के सिर पर चोट लगती है, इन्हें भी 2 सेकंड कम कर दिया गया है.
  • आरोपी के घर को बुलडोज़र से गिराए जाने के विज़ुअल्स को बदलने के लिए कहा गया है.
  •  तीन अलग-अलग जगहों पर तीन डायलॉग बदले गए, जबकि एक शब्द को म्यूट करने के लिए कहा गया. हालांकि, कट लिस्ट में इनकी कोई जानकारी नहीं है।
  • मेकर्स को यह डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा गया कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है.
  • स्टैटिक टेक्स्ट, जो शायद एक डिस्क्लेमर है, का समय 2 मिनट 3 सेकंड बढ़ाने के लिए कहा गया, साथ ही वॉइस ओवर भी.
  • मेकर्स को स्क्रिप्ट डायलॉग के हिसाब से स्क्रिप्ट जमा करने और फिल्म में दिखाई गई सच्ची घटना के लिए सही डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा गया है.
  • आखिर में, फिल्म में एक छोटे आर्टिस्ट को कास्ट करने के लिए सीबीएफसी को एक सहमति पत्र जमा किया गया है.

कितना है द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड का रन टाइम
ये बदलाव किए जाने के बाद, द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को 16 फरवरी को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया. सेंसर सर्टिफिकेट पर बताई गई फिल्म की लंबाई 131.24 मिनट है. यानी  द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड 2 घंटे, 11 मिनट और 24 सेकंड लंबी है.

‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ कब होगी रिलीज?
द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को विपुल शाह ने प्रोड्यूस किया है और कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं. ये 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

 

Published at : 24 Feb 2026 11:40 AM (IST)
