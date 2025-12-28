कब रिलीज होगी फिल्म
'टॉक्सिक' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक कहानी और कास्ट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. यश के अलावा अब तक कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के लुक ही सामने आए हैं. इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर बनाया गया है. यही कारण है कि पहले इसी साल रिलीज होने वाली यह फिल्म प्रोडक्शन पूरा न होने के चलते मार्च 2026 तक के लिए आगे बढ़ गई.
कियारा अडवाणी के बाद, यश की 'टॉक्सिक' से सामने आया हुमा कुरैशी का लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
Huma Qureshi Toxic Look: यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स ने कुछ वक्त पहले कियारा आडवाणी का लुक रिवील किया था. वहीं अब फिल्म से हुमा कुरैशी का भी फर्स्ट लुक सामने आया है.
‘केजीएफ’ स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के बाद अब फिल्म से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसमें वो एक दमदार और अलग अंदाज में दिख रही हैं. उनका यह पहला लुक ही फैंस को काफी एक्साइटेड कर रहा है.
हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक आया सामने
गीतु मोहनदास की डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक‘ को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर हुमा कुरैशी के लुक को जारी किया है. इस लुक में हुमा ब्लैक कपड़ों में खड़ी नजर आ रही हैं. एक ब्लैक कलर की कार के पास हुमा एक मॉडर्न गाउन पहने खड़ी हैं और पोज दे रही हैं. हुमा के लुक को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ‘पेश है टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में एलिजाबेथ के किरदार में हुमा कुरैशी.’ उनके इस लुक को देखकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.
इससे पहले फिल्म से कियारा आडवाणी का लुक भी सामने आ चुका है. एक्टर यश ने ही कियारा आडवाणी के लुक को भी रिवील किया था. इसमें कियारा रैंप पर वॉक करती दिख रही थीं. उन्होंने ऑफ शोल्डर हाई स्लिट गाउन पहना हुआ था. रैंप वॉक करते हुए वह रो रही थीं. उनके चेहरे पर आंसू के निशान दिख रहे थे. हालांकि उनके पीछे जश्न का माहौल नजर आया था. पोस्टर शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा था 'टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में नादिया के रूप में कियारा आडवाणी.'
