हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनलड़ाई के बाद बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर की पिटाई कर देते थे पेरेंट्स, डर में बीता बचपन

लड़ाई के बाद बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर की पिटाई कर देते थे पेरेंट्स, डर में बीता बचपन

Malti Chahar: बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर को सब उनके बेकाब अंदाज के लिए जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है जितनी बिंदास मालती टीवी पर दिखती थी. उतनी ही पाबंदियों वाली उनकी लाइफ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी मालती चाहर ने हाल ही में अपने बचपन से जुड़ी दर्दभरी यादों को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे. इस तनाव भरे माहौल का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ा क्योंकि कई बार माता-पिता अपने गुस्से में उन्हें मार भी देते थे.

बताई जिंदगी की सच्चाई
मालती ने सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनका बचपन काफी डर और दबाव में बीता. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक वक्त ऐसा भी था जब उनसे तब तक बात नहीं की जब तक उन्होंने 12वीं क्लास पूरी नहीं कर ली. ये दौर उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth R Kannan (@sid_kannan)

सपनों और पढ़ाई के बीच फंसी रहीं मालती
मालती ने बताया कि उनके माता-पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे और वे बड़ी बेटी होने की वजह से सब कुछ देखती थीं. उनके भाई दीपक चाहर क्रिकेट खेलने लगे थे जिससे वे घर से बाहर रहते थे लेकिन मालती को घर के माहौल का सामना करना पड़ा. जब उन्होंने अपने पिता से मिस इंडिया में हिस्सा लेने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने की बात कही तो उन्हें साफ मना कर दिया गया. उनके पिता चाहते थे कि वे आईपीएस ऑफिसर बनें.

आजादी पर लगी सख्त पाबंदियां
एक्ट्रेस ने बताया कि पढ़ाई के नाम पर उनकी आजादी पूरी तरह छीन ली गई थी. 11वीं क्लास तक उन्हें छोटे बाल रखने के लिए मजबूर किया गया और किसी तरह की आजादी नहीं दी गई. ये सब बातें उन्हें अंदर से तोड़ती रहीं और उनके आत्मविश्वास पर भी असर पड़ा.

छोटे घर में बढ़ती परेशानियां
मालती चाहर ने कहा कि वे लोग एक 1 बीएचके घर में रहते थे. ऐसे में जब माता-पिता के बीच झगड़ा होता था तो कहीं जाने की जगह नहीं होती थी. कई बार मां-पापा की लड़ाई के बाद दोनों ही उन पर हाथ उठा देते थे. उस समय किसी को ये एहसास नहीं था कि इसका उन पर कितना गहरा असर पड़ेगा.

13 साल से अलग रह रहे हैं माता-पिता
मालती के मुताबिक उनके माता-पिता के बीच कम्पैटिबिलिटी इश्यूज थे और इसी वजह से वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं. समय के साथ उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार करना सीख लिया है.

बिग बॉस 19 से मिली पहचान
मालती चाहर भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं. वे बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शामिल हुई थीं. शो में अपने बेबाक अंदाज, मजबूत राय और झगड़ों की वजह से वे लगातार सुर्खियों में रहीं. फिनाले वीक में उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था. ये रियलिटी शो 7 दिसंबर को खत्म हुआ था.

Published at : 28 Dec 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
Deepak Chahar Malti Chahar Bigg Boss 19
