'टॉक्सिक से' रुक्मणी वसंत का फर्स्ट लुक आया सामने, मेलिसा के किरदार में मचाएंगी धमाल

‘केजीएफ’ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ से लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्म से लगातार कास्ट के फर्स्ट लुक सामने आ रहे हैं. ताज्जुब की बात ये है कि फिल्म में मेल एक्टर के नाम पर अब तक सिर्फ यश का ही नाम और लुक सामने आया है. लेकिन फीमेल एक्ट्रेस में लगातार नए-नए नाम शामिल होते जा रहे हैं और उनके लुक सामने आ रहे हैं. कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा के बाद अब एक्ट्रेस रुक्मणी वसंत का ‘टॉक्सिक’ से लुक सामने आया है.

रुक्मणी वसंत फर्स्ट लुक आया सामने

बाकी एक्ट्रेसेस की तरह, रुक्मणी वसंत के लुक को भी यश ने इंट्रोड्यूस कराया है. अपने इंस्टाग्राम पर रुक्मणी वसंत के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, ‘मेलिसा के किरदार में रुक्मणी वसंत का टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में स्वागत है.’ अपने पहले लुक में रुक्मणी वसंत ग्लैमरस अंदाज में इंटेस लुक में नजर आ रही हैं. स्टाइलिश हेयरस्टाइल और मॉडर्न ड्रेस में रुक्मणी हाथों में क्लच पर्स पकड़े नजर आ रही हैं. उनके इधर-उधर और लोग नजर आ रहे हैं. फिल्म में एक और हसीना का लुक आने के बाद दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

बता दें, रुक्मणी वसंत से पहले ‘टॉक्सिक’ से कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा का लुक सामने आ चुका है. हालांकि, अब तक मेल एक्टर्स में यश के अलावा अब तक किसी और का लुक सामने नहीं आया है और न ही किसी के बारे में कोई जानकारी सामने आई है. ऐसे में सिर्फ हीरोइनों के लुक सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म के लिए और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म कब होगी रिलीज ?

गीतू मोहनदास के निर्देशिन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. फैंस फिल्म के टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 8 जनवरी को फिल्म का टीजर सामने आ सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.