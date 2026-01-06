हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक से' रुक्मणी वसंत का फर्स्ट लुक आया सामने, मेलिसा के किरदार में मचाएंगी धमाल

'टॉक्सिक से' रुक्मणी वसंत का फर्स्ट लुक आया सामने, मेलिसा के किरदार में मचाएंगी धमाल

Toxic New Actress First Look: अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक इन दिनों चर्चा में है. फिल्म से अब तक चार हसीनाओं के लुक सामने आ चुके है. वहीं अब एक और एक्ट्रेस फर्स्ट लुक सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

केजीएफस्टार यश की अपकमिंग फिल्मटॉक्सिकसे लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्म से लगातार कास्ट के फर्स्ट लुक सामनेरहे हैं. ताज्जुब की बात ये है कि फिल्म में मेल एक्टर के नाम पर अब तक सिर्फ यश का ही नाम और लुक सामने आया है. लेकिन फीमेल एक्ट्रेस में लगातार नए-नए नाम शामिल होते जा रहे हैं और उनके लुक सामने आ रहे हैं. कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा के बाद अब एक्ट्रेस रुक्मणी वसंत काटॉक्सिकसे लुक सामने आया है.

रुक्मणी वसंत फर्स्ट लुक आया सामने
बाकी एक्ट्रेसेस की तरह, रुक्मणी वसंत के लुक को भी यश ने इंट्रोड्यूस कराया है. अपने इंस्टाग्राम पर रुक्मणी वसंत के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, ‘मेलिसा के किरदार में रुक्मणी वसंत का टॉक्सिक- फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में स्वागत है.’ अपने पहले लुक में रुक्मणी वसंत ग्लैमरस अंदाज में इंटेस लुक में नजर आ रही हैं. स्टाइलिश हेयरस्टाइल और मॉडर्न ड्रेस में रुक्मणी हाथों में क्लच पर्स पकड़े नजर आ रही हैं. उनके इधर-उधर और लोग नजर आ रहे हैं. फिल्म में एक और हसीना का लुक आने के बाद दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

बता दें, रुक्मणी वसंत से पहले ‘टॉक्सिक’ से कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा का लुक सामने आ चुका है. हालांकि, अब तक मेल एक्टर्स में यश के अलावा अब तक किसी और का लुक सामने नहीं आया है और न ही किसी के बारे में कोई जानकारी सामने आई है. ऐसे में सिर्फ हीरोइनों के लुक सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म के लिए और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म कब होगी रिलीज ?
गीतू मोहनदास के निर्देशिन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. फैंस फिल्म के टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 8 जनवरी को फिल्म का टीजर सामने आ सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

Published at : 06 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Kiara Advani Yash Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups Rukmini Vasanth
