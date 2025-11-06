बॉलीवुड में इन दिनों 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है. दीपिका पादुकोण ने प्रोड्यूसर्स से 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी जिसके बाद उन्हें स्पिरिट और कल्कि 2 से बाहर कर दिया गया था. जिसके बाद से इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर खूब डिबेट हो रही है. दीपिका के बाद काजोल और रानी मुखर्जी भी इस मुद्दे पर बात कर चुकी हैं. अब एक्ट्रेस यामी गौतम ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है.

यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म हक के प्रमोशन में बिजी हैं. हक में यामी के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. यामी ने टाइम्स नाओ को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी है.

यामी ने रखी अपनी राय

यामी गौतम न इस बारे में बात की. उन्होंने कहा कि कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में नाइट शूट शामिल नहीं होता है. वो 5 दिन 8 घंटे शूट करते हैं. ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच पहले से तय होता है. तो ऐसा क्यों है कि अगर किसी फीमेल एक्टर ने कहा है, तो यह एक मुद्दा बन गया है. आखिर में हम इंसान ही हैं जो बहुत अजीब हालात में आर्ट और इमोशन बनाते हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर प्रोडक्शन को समय सही लगता है तो समय के बारे में पूछने में कुछ गलत है. अगर यह सही लगता है, तो वे आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं, तो नहीं.

यामी ने आगे कहा- हम किसी भी दूसरे फील्ड की तरह टाइम कैप चाहते हैं, लेकिन हमारा फील्ड थोड़ा अलग है. लोकेशन, परमिशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, दूसरे एक्टर, टेक्नीशियन, बहुत सारी चीजें हैं. तो टाइम कैप का यह पूरा कॉन्सेप्ट, मेरे लिए, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के कोलेबोरेशन और समझ पर बहुत सब्जेक्टिव है.

रानी ने भी रखी है राय

रानी मुखर्जी ने भी 8 घंटे की शिफ्ट के मुद्दा बनने पर रिएक्ट किया है. रानी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था- 'जब मैंने हिचकी की थी तब आदिरा 14 महीने की थी. मुझे सब कुछ करके शहर के एख कॉलेज में शूट के लिए जाना होता था. ट्रैफिक की वजह से घर से लोकेशन पर पहुंचने में दो घंटे लगते थे. इस वजह से मैंने तय किया था कि पहला शॉट 8 बजे और 1 बजे तक मैं सब निपटा लेती थी. मैं 6-7 घंटों में शूटिंग पूरी कर लेती थी.'

काजोल ने कही थी ये बात

काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'मैंने अपने फिल्मी करियर में कभी 20 घंटे काम नहीं किया है. मैंने हमेशा एक तय समय में काम किया है और एक समय में एक ही फिल्म करती हूं. एक फिल्म खत्म होने के बाद ही दूसरी फिल्म करती हूं.'

ये भी पढ़ें: फिल्म ‘हक’ के रिलीज होने की राह हुई साफ, इंदौर हाई कोर्ट ने खारिज की शाहबानो की बेटी की याचिका