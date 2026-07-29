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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद', संजय दत्त के बर्थडे पर पत्नी का पोस्ट

'तुम मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद', संजय दत्त के बर्थडे पर पत्नी का पोस्ट

Sanjay Dutt Birthday: एक्टर संजय दत्त आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त आज, 29 जुलाई को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी फैमिली और फैंस ने उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. हाल ही में उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एक्टर को खास अंदाज में बधाई दी है. उन्होंने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है.

संजय दत्त के बर्थडे पर पत्नी मान्यता का प्यार भरा पोस्ट
मान्यता दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो, संजय दत्त और उनके दोनों बच्चें साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए मान्यता दत्त ने कैप्शन में लिखा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद, मेरी ताकत और खुशी की जगह हो. मेरी जिंदगी को प्यार, हंसी और कभी न खत्म होने वाले साथ से भरने के लिए तुम्हारा शुक्रिया.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं दुआ करती हूं कि ये साल तुम्हारे लिए अच्छी सेहत, खुशियां और वो सारी कामयाबी लेकर आए जिसके तुम हकदार हो. मैं तुमसे आज, कल और हमेशा प्यार करती रहूंगी. जन्मदिन मुबारक हो.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः 'चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए शुक्रिया...', संजय दत्त के बर्थडे पर तीनों बच्चों ने लुटाया प्यार, शेयर किया खास पोस्ट

 
 
 
 
 
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बता दें संजय दत्त के तीनों बच्चे त्रिशाला दत्त, शहरान दत्त और इकरा दत्त ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने पापा को विश किया है.

संजय दत्त की शादियां
संजय दत्त ने तीन शादियां की है. उनकी पहली शादी साल 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी. हालांकि उनकी निधन हो गया. इस शादी से उनकी एक बेटी त्रिशाला दत्त हैं. एक्टर की दूसरी शादी रिया पिल्लई से 1998 में हुई थी, जिनसे 2008 में तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने मान्यता दत्त से 2008 में तीसरी शादी की. जिससे उनके दो बच्चे शहरान दत्त और इकरा दत्त हैं.

संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो, संजय दत्त हाल ही में फिल्म आखिरी सवाल में नजर आए थे. अब वो जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'खलनायक रिटर्नस' में नजर आने वाले हैं.

ये भी पढ़ेंः श्वेता तिवारी के एक्स हसबैंड का दावा, कहा- एक्ट्रेस की मां की वजह से टूटा घर

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Jul 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Maanayata Dutt
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