हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab BO Day 1 Prediction: 'द राजा साब' की पहले दिन धमाकेदार होगी शुरुआत? मेकर्स ने बताया कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

The Raja Saab BO Day 1 Prediction: 'द राजा साब' की पहले दिन धमाकेदार होगी शुरुआत? मेकर्स ने बताया कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

The Raja Saab Box Office Prediction Day 1: प्रभास की 'द राजा साब' को लेकर हर किसी की एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच चुकी है. वहीं मेकर्स को भी इसके पहले दिन बमफाड़ ओपनिंग की उम्मीदे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

 भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास स्टारर और मारुति निर्देशित 'द राजा साब' साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये हॉरर-कॉमेडी 9 जनवरी, शुक्रवार से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है. इसके प्रीमियर गुरुवार रात से शुरू होंगे. वहीं फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त उम्मीदें हैं. वहीं मेकर्स को भी पूरा भरोसा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म करेगी.

ओपनिंग डे पर शतक जड़ेगी 'द राजा साब'?
फिल्म के प्रमोशन के दौरान, निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने विश्वास के साथ कहा कि 'द राजा साहब' अपने पहले दिन ही वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि फिल्म के आखिरी 40 मिनट दर्शकों को एक वर्ल्डवाइड सिनैमैटिक एक्सपीरियस फील कराएंगे.

शानदार प्रमोशनल मैटिरियल, ज़बरदस्त चर्चा और तेलुगु में 'जना नायकन' और तेलुगु में 'परसक्ति' के पोस्टपोन्ड होने के कारण लगभग सिंगल रिलीज़ के चलते, प्रभास स्टारर फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये का ओपनिंग-डे आंकड़ा पार करना अब पॉसिबल लग रहा है. हालांकि अब देखने  वाली बात होगी कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है. 

'द राजा साब' ने एडवांस बुकिंग में ही मचा दिया है धमाल
फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में प्री-सेल्स के जरिये ही 10 लाख डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक मजबूत विदेशी ओपनिंग का हिंट देता है. इस पैन इंडिया हॉरर फैंटेसी फिल्म के सिनेमाघरों में आने के साथ ही और भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनने की उम्मीद हैय

'द राजा साब' स्टार कास्ट
वहीं 'द राजा साब'  की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे कलाकार शामिल हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का म्यूजिक थमन ने दिया है और फिल्म को संक्रांति की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक माना जा रहा है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Prabhas The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Vidhansabha में Atishi के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सिख गुरू के अपमान का लगा आरोप
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट हिंसा का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी आरोपियों की तालाश में
Delhi Vidhansabha में Delhi BJP ने Atishi के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, Delhi पुलिस Nadvi को भेजगी समन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
बॉलीवुड
मिडिल ईस्ट में लगा है धुरंधर पर बैन, प्रोड्यूसर्स की पीएम मोदी से अपील, बोले- मामले में दखल दें
मिडिल ईस्ट में लगा है धुरंधर पर बैन, प्रोड्यूसर्स की पीएम मोदी से अपील, बोले- मामले में दखल दें
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget