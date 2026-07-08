बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर, जिसे जन्म ही नहीं देना चाहती थीं मां, की थी एबॉर्शन की कोशिश

बात आज एक ऐसे अभिनेता की जो न सिर्फ कपूर खानदान के बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक रहे हैं. उन्होंने अपनी अदाकारी के साथ-साथ फैंस का दिल अपने लुक्स से भी जीता था. उन्हें बॉलीवुड इतिहास के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक माना जाता है. लेकिन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी मां उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थीं. ये खुलासा भी खुद एक्टर ने ही किया था.

बॉलीवुड का सबसे हैंडसम हीरो

यहां हम आपसे जिस दिग्गज कलाकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है शशि कपूर. कपूर परिवार के इस लाडले को न सिर्फ फैंस ने बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी बॉलीवुड का सबसे हैंडसम और गुड लुकिंग एक्टर माना है. कई हसीनाएं भी उन पर फिदा थीं और उनके लुक्स की तारीफ करते नहीं थकती थीं.

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शशि कपूर को जन्म नहीं देना चाहती थीं मां

शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था. राज कपूर और शम्मी कपूर जैसे दिग्गजों के भाई शशि का जन्म रामसरनी कपूर के घर हुआ था. वहीं उनक पिता थे पृथ्वीराज कपूर. पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी कपूर के पहले दो बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर थे. साल 1937 में जब वापस से रामसरनी प्रेग्नेंट हुईं तो वो तीसरे बच्चे को नम नहीं देना चाहती थीं.

शशि कपूर ने साल 1995 में फिल्मीबीट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी मां कभी साइकिल से गिर जाती थीं तो कभी सीढ़ियों से. तो कभी रस्सी कूदने लगती थीं. उन्होंने एबॉर्शन की काफी कोशिश की. हालांकि आखिरकार शशि का जन्म हुआ और वो आगे जाकर बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुए.

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शशि कपूर की फिल्में

फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद शशि ने साल 1961 की फिल्म 'धर्मपुत्र' से बतौर लीड एक्टर अपना करियर शुरू किया था. शशि की सबसे बेहतरीन फिल्मों में दीवार, दीवानगी, शान, त्रिशूल, प्रेम कहानी, कभी-कभी, सत्यम शिवम सुंदरम और नमक हलाल शामिल हैं. शशि अब इस दुनिया में नहीं है. इस दिग्गज कलाकार का 4 सितंबर 2017 को 79 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था.