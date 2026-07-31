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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंजाबी सिंगर जस्सी गिल की मां का निधन, 5 अगस्त को होगी प्रेयर मीट

पंजाबी सिंगर जस्सी गिल की मां का निधन, 5 अगस्त को होगी प्रेयर मीट

सिंगर जस्सी गिल की मां सरदारनी रविंदर कौर का निधन हो गया है. उन्होंने 27 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह दिया. अब अगस्त में सिंगर ने मां की प्रेयर मीट रखी गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां रविंदर कौर का निधन हो गया है, जिससे वो गहरे दुख में हैं. उनका निधन 27 जुलाई, 2026 को हुआ था. इस खबर से गिल परिवार, उनके चाहने वालों और पूरे पंजाबी एंटरटेनमेंट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. हाल ही में सिंगर ने पोस्ट शेयर कर बाताया कि अगस्त में प्रेयर मीट रखी जाएगी.

पंजाबी सिंगर जस्सी गिल की मां का निधन
हाल ही में सिंगर जस्सी गिल मे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को ये जानकारी दी. पोस्ट में लिखा था, 'बहुत भारी मन से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारी प्यारी मां रविंदर कौर का 27 जुलाई 2026 को निधन हो गया. उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए भोग और अंतिम प्रेयर मीट 5 अगस्त 2026 को रखी गई है.'  

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इससे पहले, सिंगर ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'हर जन्म बने तू मां मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत्त होवा. अलविदा मां जब तक हम फिर से न मिलें.'

 
 
 
 
 
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इंडस्ट्री के लोगों ने दी श्रद्धांजलि 
जस्सी गिल के इस पोस्ट पर पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनकी मां को याद करते हुए और परिवार को हिम्मत देते हुए शोक जताया है. कई लोगों ने उम्मीद जताई कि परिवार को उनके साथ बिताई यादों से हिम्मत और सुकून मिलेगा. मीका सिंह, हर्षदीप कौर और जम मानक समेत कई सितारों ने दुख जताया.

बता दें, जस्सी गिल पंजाबी म्यूजिक और फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने गानों और परफॉर्मेंस से लाखों दिलों पर राज किया है. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

ये भी पढ़ेंः 'टॉक्सिक' में अपने किरदार पर कियारा आडवाणी का खुलासा, कहा- 'ऐसा ही रोल ढूंढ रही थी'

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Published at : 31 Jul 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
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