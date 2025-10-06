हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWatch: भारत में रावण का मंदिर कहां है? आशुतोष राणा से पूछा सवाल, मिला सुन्दर जवाब, वीडियो वायरल

Watch: भारत में रावण का मंदिर कहां है? आशुतोष राणा से पूछा सवाल, मिला सुन्दर जवाब, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर अभिनेता आशुतोष राणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स आशुतोष राणा से पूछ रहा है कि भारत में रावण का मंदिर कहां है? इसका उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

Ashutosh Rana Ravana Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और प्रेरक घटना हुई, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने अपनी गहरी सोच और ज्ञान का परिचय दिया. उन्होंने अलग-अलग कार्यक्रमों में कई बार रावण का किरदार निभाया है, वहीं फर्ज प्रभु राम का निभाया. ऐसे में किसी कार्यक्रम के बीच एक शख्स ने आशुतोष राणा से पूछा कि क्या आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहां है? इस सवाल का आशुतोष राणा ने बहुत सुंदर जवाब दिया.

आशुतोष राणा ने क्या कहा?

सामान्य लोगों की तरह कोई साधारण जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आशुतोष राणा ने ऐसा जवाब दिया कि सभी का दिल खुश हो गया. उन्होंने कहा, ''मैं तो यह मानकर चलता हूं कि एक समय था- सतयुग. उस समय देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में. फिर आया त्रेतायुग, जिसकी कथा हमने कही- देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे. समय के साथ द्वापर युग आया, तब देव और दानव एक ही परिवार में, एक ही लोक में रहने लगे. अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में, देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं.''

इस जवाब में आशुतोष राणा ने न केवल इतिहास और पुराण की समझ दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि अच्छाई और बुराई हर युग में इंसान के जीवन का हिस्सा रही हैं. उनका यह नजरिया सिखाता है कि रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें भी ज्ञान, साहस और आत्म-विश्वास जैसे गुण छुपे हुए हैं.

पात्र को अच्छाई-बुराई में बांधकर नहीं देखा जाता 

उन्होंने साबित किया कि किसी भी पात्र या प्रतीक को सिर्फ अच्छाई-बुराई में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए. जीवन में देव और दानव दोनों  हमारे आसपास रहते हैं, और हमें उन्हें समझकर अपनाना चाहिए.

फिर उसके बाद शख्स ने कहा कि मैं आपको बुलाना चाहूंगा, कभी बैजनाथ, हिमाचल में एक रावण मंदिर है. अगर आप कभी आना चाहें, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं कि रावण का सम्मान भी हमारी संस्कृति में मौजूद है.

Published at : 06 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
बॉलीवुड
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth physical relation: क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget