विवेक अग्निहोत्री ने देश को बताया हर तरह के प्रदूषण का हब, लोगों को बोले 'उबलते पानी का मेढक'

'द दिल्ली फाइल्स' और ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी गंभीर विषयों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर चिंता जताई है.

लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने देश को हर तरह के प्रदूषण का हब बताते हुए देशवासियों को धीरे धीरे उबलते पानी का मेंढक करार दिया.

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया ये पोस्ट

विवेक रंजन ने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “भारत वायु, साउंड और आई… हर तरह के प्रदूषण का हब बन गया है. प्रदूषण अब भारत का वॉलपेपर बन चुका है. हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन अनदेखा करते हैं. हम अब इसके साथ जीने लगे हैं.”

उन्होंने मशहूर मेंढक वाले उदाहरण का सहारा लिया. विवेक ने लिखा, “ठंडे पानी में डाला गया मेंढक जब पानी धीरे-धीरे गर्म होता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता. जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है, तब तक मेंढ़क इतना कमजोर हो चुका होता है कि कूद भी नहीं पाता. हम भी ठीक वही मेंढक हैं. हमने कूदना नहीं चुना, हमने एडजस्ट करना सीख लिया है. धीमी जहरबंदी को सहना अचानक बदलाव से आसान लगता है.”

विवेक रंजन अग्निहोत्री का इशारा किस तरफ ?

विवेक रंजन अग्निहोत्री का इशारा साफ है, चाहे दिल्ली की जहरीली हवा हो, सोशल मीडिया पर फैलने वाली नफरत और अश्लीलता हो, या लगातार बढ़ता शोर प्रदूषण हो, हम सब धीरे-धीरे इन सबके आदी होते जा रहे हैं. सिर्फ आंकड़े और रिपोर्टें हमारी इस लापरवाही को नहीं जगा सकतीं. हम इन समस्याओं को दूर करने के बजाय इनसे एडजस्ट करने में लगे हैं.

बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने शनिवार को एक्यूआई 338 दर्ज किया है. एयर क्वालिटी और मौसम एजेंसियों के अनुसार आगामी सप्ताह में प्रदूषण के हालात में कोई खास सुधार होने की उम्मीद नहीं है.