साइंटिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक करीब 20 दिनों से अनशन पर बैठे हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी सेहत से जुड़ी खबरें आ रही है, जो लोगों को चिंता में डाल रही हैं. कई सेलेब्स भी उनके समर्थन में नजर आ रहे है और उनके लिए आवाज उठा रहे हैं. इसी बीच अब एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी इस मामले पर बयान दिया, जो वायरल हो रहा है.

'नेता नहीं, अभिनेता हूं...'

हाल ही में विवेक ओबेरॉय एक इवेंट में पहुंचे, जहां उनसे सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'मैं अभिनेता हूं, नेता नहीं हूं. तो मैं पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं. हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते है और लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है. मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है. अगर लोग अपनी बात रख रहे है, तो ये अच्छी बात है.'

JOURNALIST –– What do you want to say about protest by Sonam Wangchuk against BJP?

VIVEK OBEROI–– "I am an actor, not a politician who can speak on such issues. I just observe things"

This same guy made movie on Modi and used to support BJP openly pic.twitter.com/wUsbitLL3n — Dont Be Afraid (@RebelVista31) July 17, 2026

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28 जून से अनशन पर सोनम

बता दें कि 6 जून से अब तक दिल्ली के जंतर-मंतर में 'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रोटेस्ट कर रही है. 'NEET' पेपर लीक और एग्जाम को लेकर ये पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठा रही है और इस्तीफे की मांग कर रही हैं. वहीं 28 जून से सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से जुड़े और अनशन पर बैठे. आज उनका 20 दिन है, जिसमें करीब 8.9 किलो वजन घट चुका है. उनकी सेहत नाजुक हो रही है और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं.

हाई कोर्ट से की गई अपील

उनकी सेहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से मांग की गई, कि सोनम को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए और उन्हें खाना खिलाया जाए. साथ ही उन्हें वो व्यवस्था मिले, जिससे वो ठीक हो सके. सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स ने उनका समर्थन किया और आवाज उठाई है, जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, राजीव अदातिया, अदिति राव हैदरी जैसे सितारे शामिल हैं.

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